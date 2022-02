Un homme arrêté pour distribution, possession et vente de cannabis illicite

Des enquêteurs de l'Unité accès cannabis ont arrêté mardi matin un homme de 21 ans pour distribution, vente et possession dans le but de vendre du cannabis illicite à Québec.

Selon un communiqué du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), l’enquête a débuté en novembre 2021 à la suite d’informations provenant du public. Le suspect utilisait une plateforme de médias sociaux pour vendre des vapoteuses contenant de l’huile de cannabis à utilisation unique dans des milieux scolaires.

Le service de police précise également que la teneur en THC (élément actif du cannabis) varie d’un produit de vapotage à l’autre et plus celle-ci est élevée, plus elle accroît le risque de surdose.

L’Unité accès cannabis du Service de police de la Ville de Québec SPVQ est en fonction depuis le 17 octobre 2018 et elle a pour mandat de faire appliquer les nouvelles dispositions des lois provinciales et fédérales encadrant le cannabis.

Sa mission est de réprimer l’approvisionnement du cannabis illicite sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.