Des exercices de sauvetage sur glace sur la rivière Petite Décharge à Alma

Au cours du mois de février, les 24 pompiers de la municipalité se pratiquent en alternance pour le sauvetage sur glace.

On fait des manoeuvres pour être prêt, si jamais il y arrive [sur la rivière] une intervention et aussi garder nos maintiens de compétences à jour , explique Sébastien Ouellet, chef des opérations, division opération du Service de prévention des incendies d’Alma.

Les pompiers d'Alma tiennent des exercices de sauvetage sur glace sur la rivière Petite Décharge depuis une semaine. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

L'équipe tient généralement ces exercices à trois reprises au cours de l'hiver : d'abord en décembre, sur une glace mince. Puis, dans la période actuelle, avec l'intégration de simulations.

Et enfin, au mois de mars, lorsque les glaces sont inégales. Chaque fois, l'opération exige une bonne préparation.

C'est certain qu'il faut quand même avoir une bonne forme physique, indique Sébastien Ouellet. Mais ça prend aussi de l'équipement, de l'équipement qui nous permet d'être sécuritaires. On parle d'un bateau qui s'appelle le Polar 75, qui est un bateau gonflable. Et après ça, des drysuits [combinaisons étanches] qui nous permettent justement d'être au sec quand on s'en va dans l'eau.

Des cordages sont utilisés lors des entraînements sur glace. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Des précautions sont prises pendant les exercices qui demeurent risqués.

C'est certain que ça représente toujours un certain risque quand on s'en va sur les plans d'eau, mais on va utiliser des cordages pour s'attacher, ajoute le chef aux opérations. Il va toujours y avoir des gens qui vont être sur la glace qu'on appelle des tendeurs.

Pendant leurs entraînements de sauvetage sur glace, les pompiers utilisent un bateau gonflable. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Des vérifications avant de s'aventurer

Que ce soit pour le patinage, le ski de fond, la motoneige, la pêche ou la marche, mieux vaut vérifier ou s'informer de l'épaisseur de la glace. La société de sauvetage a établi certains barèmes.

« Pour faire des activités de marche, on parle de quatre pouces de glace qui seraient un niveau sécuritaire. Des motoneigistes, cinq pouces. Puis, si on veut avoir un véhicule, on parle entre 12 et 18 pouces. » — Une citation de Sébastien Ouellet

Le niveau du cours d'eau de la Petite Décharge a anormalement varié dans les derniers mois à cause d'opérations menées aux centrales de Rio Tinto. Au début de février, une jeune planchiste de 17 ans a été secourue dans la rivière à la hauteur du centre de ski Mont Villa.

Sébastien Ouellet, chef aux opérations, division opération du Service de prévention des incendies d’Alma Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre