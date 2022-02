Les funérailles de la famille Patel décédée près d’Emerson ont eu lieu à Winnipeg

À Winnipeg, un petit groupe s'est réuni au salon funéraire local dimanche pour assister aux derniers rites funéraires à la mémoire de Jagdish Patel, 39 ans, de sa femme Vaishali Patel, 37 ans, de leur fille de 11 ans Vihangi Patel et de leur fils de 3 ans Dharmik Patel.

Ce sont les funérailles les plus tristes auxquelles j'ai jamais assisté , déplore l’ancien président de la Société hindoue du Manitoba, Bhadresh Bhatt. C'était choquant.

Bhadresh Bhatt était l'un des trois seuls Winnipégois présents au service traditionnel hindou. Il dit que 11 membres de la famille sont venus de l’Inde et des États-Unis pour y assister.

Les cercueils ouverts étaient ornés de fleurs rouges et blanches. La fillette, Vihangi était exposée à côté d'une licorne blanche en peluche. Un jouet Paw Patrol se trouvait dans le cercueil du bambin, Dharmik, un rappel poignant de son jeune âge.

Les participants sont passés devant les cercueils pour se recueillir et rendre un dernier hommage.

La cérémonie de deux heures a été diffusée en direct pour qu'un plus grand nombre de personne puisse la vivre.

Les frais d'obsèques ont été couverts grâce à une campagne de financement en ligne qui a permis de recueillir plus de 80 000 dollars américains. Selon un message publié sur le site de sociofinancement GoFundMe, le reliquat des fonds seront remis aux membres de leur famille.

Cérémonie en Inde

Lundi matin, plus de 100 membres de la famille élargie et des représentants de la communauté ont pris part à une cérémonie dans le temple du village de Dingucha, dans l’ouest de l’Inde, selon le journaliste du journal The Indian Express, Vaibhav Jha.

« C'est une perte qui touche et chagrine tout le monde. » — Une citation de Vaibhav Jha, journaliste à The Indian Express

Le 27 janvier déjà, après l’identification des corps des membres de la famille Patel, des funérailles avaient eu lieu à Dingucha.

Les gens ont toujours aspiré à se diriger vers les États-Unis, le Canada ou le Royaume-Uni pour une vie meilleure. Mais c'est la première fois qu'ils connaissent un incident cruel où une famille de quatre personnes est morte d'une manière aussi tragique, explique le journaliste.

À Dingucha, Vaibhav Jha dit avoir remarqué que la moitié des maisons étaient vides et fermées à clé parce que leurs propriétaires avaient déménagé aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada.

De nombreux villageois comptent sur le soutien financier de membres de leur famille partis à l'étranger pour trouver de nouvelles opportunités, ajoute-t-il. Mais on découvre, un marché effréné de guides de voyage et de travail, tant légaux qu'illégaux.

Une enquête toujours en cours

Les autorités indiennes, canadiennes et américaines tentent de découvrir qui a aidé la famille Patel et sept autres ressortissants indiens détenus de l'autre côté de la frontière canadienne.

Selon le journaliste, les familles des détenus sont réticentes à parler à la presse tant qu’ils ne seront pas rentrés chez eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ces sept personnes rentrent en Inde et, espérons-le, saines et sauves.

Les sept personnes ont été libérées de la garde de la patrouille frontalière américaine et ont reçu l'ordre de se présenter aux services frontaliers et de l'immigration des États-Unis.

Un Américain de la Floride, Steve Shand, a été arrêté au Minnesota le jour de la découverte des corps, et accusé de passage de clandestins.

Steve Shand a comparu devant la justice américaine et a été libéré sous plusieurs conditions. La police d’un État de l’ouest de l’Inde a arrêté six autres personnes en lien avec cette enquête.

Selon le porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) du Manitoba, Robert Cyrenne, les enquêteurs travaillent en étroite collaboration avec le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et le service d'enquête sur la sécurité intérieure des États-Unis. Les autorités sont en contact régulier avec les agents de liaison de la Gendarmerie royale du Canada GRC en poste à New Delhi et à Washington, D.C.

Avec les informations de Karen Pauls