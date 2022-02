9 infirmières noires sur 10 endurent le racisme au travail en Ontario, selon une étude

Le rapport Black Nurse Task Force affirme que 88 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage ont fait la malheureuse expérience du racisme en milieu de travail.

Il ajoute que 63 % des répondantes disent avoir éprouvé des problèmes de santé mentale à la suite de micro-agressions racistes de la part de patients, de collègues ou de supérieurs.

Le document soutient par ailleurs que les infirmières noires sont sous-représentées dans des positions d'autorité dans les hôpitaux et les collèges, que ce soit dans des postes cliniques, administratifs ou académiques.

L'étude, qui est publiée à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, ajoute que les infirmières noires sont souvent embauchées dans des postes de niveau de débutantes peu importe leur expérience de travail.

Les immigrantes sont quant à elles reléguées le plus souvent dans des postes de préposées aux bénéficiaires, parce que leurs diplômes d'infirmière ne sont pas toujours reconnus dans la province.

Doris Grinspun, PDG de l’Association des infirmières autorisées de l’Ontario Photo : Radio-Canada

La présidente de l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario, Doris Grinspun, soutient que le racisme dans les institutions de la santé est l'équivalent d'une crise de santé publique .

Le racisme menace la santé physique et mentale de nos infirmières de couleur, il les empêche de progresser dans leur profession et il peut même compromettre les soins aux malades , ajoute-t-elle.

Le rapport met en outre l'accent sur l'éducation et la sensibilisation, la recherche, la promotion de l'égalité et le partenariat avec les groupes alliés et autres intervenants du milieu de la santé et de l'enseignement.

L'étude montre notamment que les infirmières noires sont encore beaucoup trop absentes des postes de direction dans les hôpitaux de l'Ontario. Photo : CBC/Evan Mitsui

La vice-présidente du groupe de travail contre le racisme au sein de l'association, Angela Cooper-Brathwaite, précise que le défaitisme est l'une des caractéristiques que le rapport relève parmi les personnes sondées.

Les infirmières noires souffrent en silence depuis trop longtemps, au travail ou au collège, et elles refusent de partager leur désarroi, parce qu'elles pensent que leur situation ne changera pas , explique-t-elle.

L'étude propose 19 recommandations pour mieux lutter contre le racisme systémique dans la profession. Elles sont destinées aux associations, aux syndicats et aux organismes de régulation de la profession, mais aussi de façon générale à tout l'appareil de santé.

Corsita Garraway, l'autre vice-présidente du groupe de travail, affirme que les propositions doivent permettre de réduire les barrières auxquelles sont confrontées les étudiantes durant leurs études ou les infirmières dans leur milieu de travail .

L'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario est responsable de certifier ceux qui veulent exercer cette profession dans la province. Photo : CBC/Megan Fitzpatrick

Le document suggère par exemple l'embauche d'enseignantes de couleur dans les établissements postsecondaires et la nomination d'infirmières noires dans des postes de direction dans des hôpitaux.

Des outils et des ressources, comme le un mentorat, devraient par ailleurs être alloués aux infirmières pour les aider à surmonter la discrimination raciale dans leur cheminement de carrière.

Le document propose également de créer des espaces sécuritaires en milieu professionnel pour aborder les questions de discrimination au travail et d'offrir un meilleur soutien psychologique aux infirmières victimes de racisme et de discrimination.

Des politiques sur la diversité, l'équité et l'inclusion devraient en outre être adoptées dans tous les milieux de travail et au sein des organisations d'infirmières si ce n'est déjà fait.

Les notions de racisme et de discrimination devraient enfin faire partie du programme obligatoire d'études infirmières dans la province.