Le bilan régional de la pandémie continue de s’alourdir alors que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) déplore un nouveau décès en lien avec la COVID-19, ce qui porte maintenant à 91 le nombre de morts au Bas-Saint-Laurent.

Le portrait des hospitalisations demeure le même depuis vendredi dernier avec 21 patients alités. Néanmoins, on compte maintenant 20 personnes en zone chaude et une seule aux soins intensifs.

Au Québec, le nombre de personnes hospitalisées a diminué de 45 au cours des dernières 24 heures, selon le dernier bilan de la santé publique, qui rapporte également 56 décès supplémentaires.

La transmission communautaire se poursuit

Par ailleurs, le Bas-Saint-Laurent ajoute 104 nouveaux cas de COVID-19 déclarés par tests PCR sur son territoire. C’est ce qu’indique le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS dans son bilan quotidien.

Toutes les Municipalité régionale de comté MRC rapportent de nouvelles infections. Les Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup et de Rimouski-Neigette sont celles où il y a le plus de cas actifs. Elles en comptent 220 et 376, respectivement.

Nom de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Nom de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de nouveaux cas Kamouraska 1511 (+7) Rivière-du-Loup 3142 (+33) Témiscouata 1301 (+11) Les Basques 534 (+7) Rimouski-Neigette 3368 (+22) La Mitis 1096 (+2) La Matanie 1035 (+12) La Matapédia 1165 (+11) Indéterminés 3

Vacciner le plus de gens possible

Par ailleurs, la directrice de la vaccination COVID au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent, Murielle Therrien, va dévoiler mercredi les détails de la stratégie de son organisation pour vacciner le plus de gens possible.

L’objectif est d’aller à la rencontre des citoyens qui demeurent en dehors de villes centres. Pas moins de 120 sites de vaccination seront accessibles à compter de la semaine prochaine.