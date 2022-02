Le conseil de surveillance de Meta veut un renforcement des règles sur le doxxing

Le conseil a également recommandé à Meta de créer un canal de communication afin que les victimes de divulgation de données personnelles puissent mieux expliquer leur cas à l'entreprise.

Qu’est-ce que le doxxing? Le terme anglais doxxing (que l'on traduit par « divulgation de données personnelles ») consiste à rendre publiques des informations sensibles identifiant une personne ou une organisation, comme une adresse ou un numéro de téléphone. Il peut conduire au harcèlement ou à la traque.

Des célébrités comme des internautes ordinaires ont été la cible de personnes qui partagent de telles informations, ce qui soulève des questions relatives à la vie privée, à l'intérêt public et au militantisme. Dans une affaire récente très médiatisée, l’autrice de la série Harry Potter, J.K. Rowling, a accusé des activistes transgenres de l'avoir piégée en publiant une photo de son domicile sur Twitter.

Du travail pour le conseil de surveillance

Le conseil de surveillance de Meta, qui comprend notamment des universitaires et des juristes, a été créé par le géant pour examiner une poignée de décisions portées en appel par les internautes, surtout en matière de modération de contenu. Les membres du conseil peuvent également donner leur avis sur les politiques du site.

L'année dernière, Meta a demandé à ce comité un avis consultatif sur les conditions dans lesquelles les adresses privées et les images pouvaient être publiées sur Facebook et Instagram.

Les règles actuelles de l'entreprise stipulent que les utilisateurs et utilisatrices ne doivent pas partager des informations personnellement identifiables sur soi ou sur d'autres personnes , mais Meta peut autoriser la publication de contenus tels que l'adresse d'une personne si elle est considérée comme publiquement accessible .

Selon les directives internes de Meta sur la modération de contenu, les informations publiées par au moins cinq organes de presse, ou offertes dans divers documents publics, ne sont pas considérées comme privées.

La commission a indiqué que Meta devait supprimer cette exemption et veiller à ce que les exceptions pour les contenus dignes d'intérêt soient appliquées de manière cohérente. Elle a également souligné que Meta devrait autoriser les images externes de résidences privées lorsque la propriété est au cœur de l'actualité, mais pas pour l'organisation de manifestations contre la personne résidante.

Une première pour le conseil

C'est la première fois que le conseil de surveillance de Meta répond à une demande d'avis consultatif sur une politique non liée à un cas précis. L'entreprise a 60 jours pour répondre publiquement.

Le conseil de surveillance, qui a statué sur des affaires telles que la suspension de l'ancien président américain Donald Trump, a jusqu'à présent annulé dans 17 cas sur 22 les décisions de Meta en matière de contenu.

Twitter a récemment étendu ses propres règles de confidentialité afin d'interdire le partage d'images et de vidéos de personnes privées sans leur consentement, mais a rapidement reconnu que cette nouvelle politique était utilisée de manière abusive par des personnes malveillantes.