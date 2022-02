Services déficients à la RAMQ : les oppositions fustigent le gouvernement

Les partis d’opposition à l’Assemblée nationale ont été estomaqués d’apprendre que la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) raccroche la ligne au nez d’environ une personne sur deux qui tente d’obtenir des services. À l’unisson, ils dénoncent une situation « inacceptable » et un « échec » du gouvernement Legault.

C'est inacceptable que les gens ne puissent pas avoir accès à ce service-là , s’indigne la cheffe libérale Dominique Anglade. Avec la pandémie, on a l'impression qu'on a beaucoup de choses en parallèle qui sont laissées tomber et ces gens-là sont laissés tomber par le gouvernement.

Un autre échec de la CAQ en matière de santé , peste quant à lui Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire.

Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

« François Legault promet qu'il va refonder le système de santé québécois et il n’est même pas capable de faire en sorte d'avoir assez de monde pour répondre au téléphone. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Le chef du Parti québécois estime de son côté qu’il s’agit d’un constat carrément gênant pour la Coalition avenir Québec. Le gouvernement est beaucoup plus intéressé par les communications et la gestion de son image, que par le fait d'être compétent et de faire fonctionner le gouvernement au bénéfice des gens , analyse Paul St-Pierre-Plamondon.

Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

« C'est vraiment un enjeu de planification et ça ressemble drôlement aux primes qui n'ont pas été versées aux infirmières. Je pense que c'est vraiment gênant. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon