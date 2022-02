Fin du passeport vaccinal en Saskatchewan dès le 14 février

Bien que les commerces n'aient plus à la demander après cette date, la preuve vaccinale et le code QR demeureront disponibles pour les personnes qui voyagent à l'extérieur de la province.

Le port du masque demeurera quant à lui obligatoire jusqu'à la fin du mois de février.

Scott Moe reconnaît que la preuve de vaccination a été une mesure efficace pour combattre le variant Delta du SRAS-CoV-2.

Il croit toutefois que, avec le variant Omicron, les bénéfices d'une telle mesure ne l'emportent plus sur les risques pour la population.

« Il est temps pour nous d'avancer. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Le premier ministre estime qu’il est maintenant temps de mettre fin aux divisions que la preuve vaccinale a causées au sein de la communauté.

Il rappelle également que les vaccins et les tests rapides continueront d'être facilement accessibles.

La responsabilité individuelle de se tester et de s'isoler si l'on est malade sera d'autant plus importante , ajoute Scott Moe. Il sera important pour chaque Saskatchewanais de définir son propre niveau de risque acceptable et d'agir en conséquence s'il se sent mal à l'aise.

La Saskatchewan est la première province à annoncer la fin du passeport vaccinal.

La dose de rappel accessible aux adolescents

La Saskatchewan annonce également que les personnes âgées de 12 à 17 ans sont dorénavant admissibles à la troisième dose de vaccin.

Cette dose de rappel peut être administrée 5 mois après avoir reçu la deuxième dose de vaccin.

