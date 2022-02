La COVID-19 fait un mort de plus à Unamen Shipu

Un confinement strict a été imposé jeudi dernier à Unamen Shipu. Jusqu’au 13 février, tous les services non essentiels sont fermés et le Centre de santé local demande à la population de limiter les déplacements.

D’après le Centre de santé local, 45 % des 1300 membres de la communauté ne seraient toujours pas adéquatement vaccinés contre la COVID-19.

La COVID-19 ralentit sa progression sur la Côte-Nord

Le total des décès causés par le virus est toujours de 14 selon le bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux (Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ) de la Côte-Nord.

Même si le Centre de santé local d’Unamen Shipu compte trois morts en raison de la COVID-19 depuis les derniers jours, le CISSS CISSS de la Côte-Nord ne les a pas comptabilisés et mentionne que « si des décès liés à la COVID-19 sont survenus au cours des derniers jours, ils devraient être ajoutés au bilan prochainement ».

Il y a désormais 27 patients qui sont hospitalisés en lien avec la COVID-19 sur la Côte-Nord. Photo : Associated Press / The Philadelphia Inquirer / Tim Tai

Le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 baisse tranquillement dans la région selon le bilan quotidien du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord. Mardi, 27 personnes qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 sont toujours hospitalisées sur la Côte-Nord.

Cela représente un patient de moins que le dernier bilan de lundi. De ces 27 hospitalisations, 9 patients occupent un lit à l’hôpital pour un diagnostic principal de COVID-19.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord dénombre aussi une éclosion de moins que lundi dans ses hôpitaux et Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , avec un total de 10 éclosions.

Il s’agit de l’éclosion à l’accueil et à la centrale de rendez-vous de l’hôpital de Sept-Îles qui a pris fin.

Pour ce qui est du nombre de cas actifs détectés à l’aide d’un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR en laboratoire, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la région recense mardi 14 cas actifs de moins que le bilan de la veille, avec 638 cas actifs de COVID-19.