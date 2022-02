Un défi de 28 jours pour lutter contre le tabagisme à Pessamit

Tous les citoyens qui le souhaitent sont encouragés à faire 10 minutes d’activités sportives par jour et à partager leurs efforts avec des vidéos ou des photos sur la page Facebook de l’évènement.

Mamu Tutetau signifie faisons le ensemble .

L’une des instigatrices du défi, l’intervenante communautaire Kelly Vollant-Desterres explique d’où est partie l’idée du projet.

Il a été observé de manière générale que l’activité peut aider à l’arrêt du tabagisme. On s’était dit pourquoi pas faire quelque chose pour notre communauté dans ce sens-là.

« On cherche à promouvoir la santé et la santé mentale. Et on voulait trouver un défi qui réponde à tout ça. »