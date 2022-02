Monique Poirier et Thierry Arseneau se partagent la direction du Pays de la Sagouine

Monique Poirier, qui occupait la direction générale et artistique par intérim depuis le départ de Luc LeBlanc, est nommée codirectrice à titre permanent.

Monique Poirier a été musicienne et chanteuse au Pays de la Sagouine de 1993 à 2001. Elle y est retournée en 2017 en tant qu’adjointe à la direction générale et artistique.

Elle est aussi connue comme ancienne présidente de la campagne de l’Arbre de l’espoir et comme membre des groupes Les Muses et Troiselle et de la production musicale Ode à l’Acadie.

Monique Poirier partagera la direction générale du Pays de la Sagouine avec le fonctionnaire de carrière Thierry Arseneau, à compter du mois de mars.

Thierry Arseneau était directeur général de la Division du patrimoine et des musées au ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick.

Géographe de formation, sa thèse de maîtrise portait notamment sur l'Acadie littéraire d'Antonine Maillet, la créatrice du personnage de la Sagouine.

Il siège aussi aux conseils d’administration de la galerie d’art Beaverbrook et du club d’escrime Damoclès à Fredericton, ainsi qu’au comité régional du sud-est d’UNI Coopération financière.