Tourisme Mauricie exige un plan de réouverture clair, prévisible et cohérent

Ce qu’on veut c’est de la prévisibilité , a déclaré Donald J. Desrochers, président de Tourisme Mauricie et directeur général de la chaîne hôtelière Hôtels Marineau, à l’émission Toujours le matin.

« Ouverture, puis fermeture dans le milieu de la restauration c’est très, très difficile parce qu’à chaque fois qu’on ferme on perd des employés et il y a aussi les habitudes du consommateur. » — Une citation de Donald J. Desrochers, président de Tourisme Mauricie

Monsieur Desrochers espère aussi que l’État fera preuve de cohérence. Il se questionne sur le fait que les salles de cinéma et de spectacle peuvent ouvrir. Pourquoi les salles de conférences ne peuvent-elles pas ouvrir aussi ? Si on respecte le deux mètres et à 50% de capacité comme les restaurants. Je ne vois pas où est le problème.

Fermeture du pont des Piles

La fermeture du pont des Piles pendant un an aura-t-elle des répercussions sur l’industrie touristique en Mauricie ? Pas pour l’instant , répond Donald J. Desrochers qui estime que c’est surtout l’industrie du camionnage qui sera le plus affectée par l’énorme détour que les poids lourds devront effectuer pour circuler en direction de La Tuque.

« Pour les touristes, on espère que Google et les autres services de navigation aideront les automobilistes à circuler. Ça représente un détour d’une vingtaine de minutes. » — Une citation de Donald J. Desrochers, président de Tourisme Mauricie

Il s’agit tout de même d’une autre tuile pour l’industrie touristique régionale qui vient de passer deux années très difficiles avec la pandémie et la crise de la main-d’œuvre. Pour Donald J. Desrochers, c’est un désagrément supplémentaire, mais aucun de nos membres n'a émis de préoccupation.

Saison de motoneige exceptionnelle