Le bureau du premier ministre Houston a violé la loi sur l’accès à l’information

Le premier ministre Tim Houston, qui a souvent reproché au gouvernement libéral précédent d'être secret et de ne pas vouloir divulguer des documents, a maintenant été reconnu coupable d'avoir enfreint la loi provinciale sur l'accès à l'information à deux reprises.

La commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Nouvelle-Écosse, Tricia Ralph, a publié deux rapports.

Dans chacun d'eux, elle conclu que le bureau du premier ministre a violé l'article sept de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui exige que le bureau fasse tous les efforts raisonnables pour aider le demandeur et répondre sans délai au demandeur de manière ouverte, précise et complète .

La loi prévoit également un délai de 30 jours pour faire le travail, à moins qu'il n'y ait une prolongation autorisée.

La première demande a été faite en août demandant des dossiers liés à l'initiative de preuve de vaccination de la province de la Nouvelle-Écosse . La deuxième a été déposée en octobre à la recherche de dossiers relatifs aux exemptions de vaccins délivrées et fournies par la province de la Nouvelle-Écosse .

Dans les deux cas, le bureau du premier ministre n'a pas répondu dans le délai prévu par la loi.

Ce qui en fait un refus présumé , selon le bureau de la commissaire.

Tricia Ralph, la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Nouvelle-Écosse, a publié deux rapports. Dans chacun d'eux, elle a conclu que le bureau du premier ministre avait violé l'article sept de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Photo : (CBC/Radio-Canada)

Dans ses rapports,Tricia Ralph note que dans les deux cas, le bureau du premier ministre avait dépassé le délai initial de 30 jours et informé chaque demandeur qu'il lui faudrait beaucoup plus de temps pour se conformer.

Il demandait 189 jours pour rassembler les documents nécessaires pour la demande d'août et au moins 144 jours pour les documents demandés en octobre.

C'est beaucoup trop long , écrit Tricia Ralph dans les deux rapports. Bien que le parti politique à la tête du gouvernement ait changé au moment où cla première demande a été faite, le gouvernement dans son ensemble continu.

Elle dit aussi que dans les deux cas, le bureau du premier ministre avait dit qu'il lui faudrait probablement encore plus de temps pour mener des consultations et examiner les dossiers.

Il n'a pas précisé qui pourrait avoir besoin d'être consulté ni pourquoi , ajoute la commissaire.

Dans chaque cas, le bureau du premier ministre a fait valoir que les documents demandés avaient tous été créés principalement par le gouvernement précédent et qu'en tant que nouveau gouvernement, son personnel n'était pas expert dans les documents créés par l'ancien gouvernement .

Le bureau a également imputé une partie du retard à la pandémie mondiale en cours .

Tricia Ralph a recommandé au bureau du premier ministre de terminer les deux demandes d'ici la première semaine de mars.

Catherine Klimek, attachée de presse du premier ministre Tim Houston, a répondu par courriel.

Nous respectons le rôle du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée. Le personnel du Bureau du Conseil exécutif travaille à la réalisation de ces demandes et les publiera dans les 30 jours requis.

La commissaire a également profité de l'occasion pour demander au gouvernement provincial de créer une obligation légale de documenter, accompagnée de pratiques et de normes solides de gestion des documents, car les politiques de gestion des documents existantes qui ne sont pas soumises à une surveillance indépendante et ne prévoient pas de sanctions pour la non-conformité ne sont pas suffisantes.

La prédécesseur de Tricia Ralph, Catherine Tully, a fait des démarches similaires auprès du précédent gouvernement libéral qui n'avaient rien changé.