De plus en plus de jeunes victimes de cyberintimidation, selon des experts

Selon l'organisme, les prédateurs sont devenus plus persistants et plus agressifs.

Les tactiques de ces prédateurs vont des images sexuelles répétées et non sollicitées à la divulgation de données personnelles (connu sous le nom de doxing) pour humilier les enfants, souvent dans un contexte de vengeance.

Sur Internet, les enfants doivent faire face à la nature agressive des individus qui les ciblent, à un niveau que nous n'avons jamais vu auparavant [...] les prédateurs sont très investis dans l'humiliation , explique la directrice de l'éducation au Centre canadien de protection de l’enfance CCPE à Winnipeg, Noni Classen.

Elle note d’ailleurs que les filles sont ciblées plus souvent que les garçons.

L’agent du Groupe intégré de lutte contre l'exploitation d'enfants dans Internet (GILCEEI) de la Gendarmerie royale du Canada GRC au Manitoba, Gord Olson, affirme que les enquêtes impliquant des préadolescents sont de plus en plus nombreuses.

Il s'agit peut-être d'enfants qui s'amusent avec l'appareil et font des bêtises à un plus jeune âge , remarque Gord Olson.

Ces jeunes peuvent s'enregistrer de façon explicite pour ensuite partager ça sur une plateforme de médias sociaux comme TikTok ou YouTube, parfois sans vraiment comprendre ce qu'ils font.

Gord Olson explique que les adolescents de 12 à 15 ans font partie de la tranche d'âge la plus ciblée par les prédateurs.

Augmentations importantes

La Gendarmerie royale du Canada GRC du Manitoba a traité 288 enquêtes en 2019, 345 en 2020 et 370 en 2021.

Les enquêtes menées en janvier ont augmenté d'environ 10 % par rapport à janvier dernier, indique M. Olson, une augmentation assez importante .

Gord Olson constate que Snapchat, TikTok et Instagram sont les plateformes de médias sociaux les plus populaires sur lesquelles les enfants envoient, réalisent ou partagent une image ou une vidéo dénudée avec quelqu'un.

Le rôle des parents

Dans le cadre de la Journée pour un Internet plus sûr, mardi, Noni Classen exhorte les parents à s'informer davantage et à comprendre les risques auxquels leurs enfants peuvent être confrontés en ligne.

Selon elle, la pandémie et les restrictions sanitaires font que les enfants passent plus de temps en ligne et n’ont pas le même niveau de supervision en tout temps.

M. Olson, lui-même parent, a interrogé ses enfants au sujet des différentes plateformes de médias sociaux, tel que Snapchat.

En tant que parent, demandez à votre enfant de vous montrer ce qu'il y a sur son appareil [...] Ça les responsabilise, ils vous apprennent quelque chose et ça vous donne l'occasion d'entamer ce genre de conversations .

Noni Classen remarque que près de la moitié des parents au Canada n'ont pas parlé à leurs enfants du sextage ou de la sextorsion.

Les enfants ne disent généralement pas à leurs parents qu'ils sont victimes parce qu'ils ont honte et qu'ils craignent d'avoir des ennuis, déplore Mme. Classen.

Il y a vraiment une responsabilité et une nécessité de surveiller ce qu'ils font en ligne afin que les adultes puissent prendre les devants .

Avec les informations de Jill Coubrough