Le NPD demande à Doug Ford de sévir contre les manifestants à Ottawa

La chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario, Andrea Horwath, qualifie de cauchemar pour les résidents la situation actuelle dans la capitale fédérale.

Elle reproche au premier ministre, Doug Ford, de ne pas avoir été suffisamment présent dans cette crise, sauf pour « donner sa bénédiction » aux protestataires.

La capitale nationale se situe dans notre province. Doug Ford a la responsabilité d’agir et doit arrêter de se cacher. Il doit enfin montrer le leadership qu’il n’a pas démontré jusqu’ici , a lancé Mme Horwath, lors d’un point de presse virtuel, mardi matin.

La chef du Nouveau Parti démocratique NPD provinciale était accompagnée du député d’Ottawa-Centre, Joel Harden, qui a demandé à de multiples reprises aux manifestants de quitter les lieux.

C’est très inquiétant ce qu’on entend de la part de nos résidents , raconte-t-il. Il a lancé à l’attention des manifestants : Si comme vous le dites, vous vous battez pour les travailleurs, sachez que vous êtes en train de leur faire très mal, vous faites mal aux mauvaises personnes.

Le député néo-démocrate d'Ottawa-Centre, Joel Harden (archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Haddad

Selon le parti d’opposition provincial, le gouvernement dispose d’une panoplie de mesures pour convaincre les récalcitrants de quitter Ottawa, notamment dans le Code de la route. Il pourrait notamment envisager de révoquer les permis de conduire, les plaques d’immatriculation ou les certificats d'immatriculation d'utilisateur de véhicule utilitaire des contrevenants.

Il y a des choses que le gouvernement peut faire et nous demandons à Doug Ford d’étudier ces options , explique Mme Horwath. Il faut faire comprendre aux manifestants qu’il peut y avoir des conséquences graves, leur envoyer ce message.

La chef du Nouveau Parti démocratique NPD a promis de continuer à talonner le premier ministre et le gouvernement sur cette question.

Contre un assouplissement des restrictions

En revanche, le Nouveau Parti démocratique NPD rejette toute idée d’assouplissement des mesures sanitaires liées à la COVID-19 pour calmer les manifestants.

On ne lèvera les restrictions sanitaires que quand les experts et la science nous le diront. On doit continuer d’écouter les experts, pas un groupe de personnes en colère qui crée le chaos. Ce n’est pas ça, la démocratie. Tout le monde est fatigué [des restrictions sanitaires], mais on a vu ce qui se passe quand on les lève trop vite , indique Mme Horwath, tout en reconnaissant la fatigue des Ontariens vis-à-vis de ces mesures.

La manifestation des camionneurs à Ottawa continue de perturber la circulation au centre-ville. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

La Ville d’Ottawa a formulé une demande d’aide au fédéral et à la province pour faire face à la situation.

Le Nouveau Parti démocratique NPD juge que, tout comme la Ville d’Ottawa, dimanche, la province devrait déclarer l’état d’urgence pour venir en aide plus rapidement à la Municipalité.

Une réponse de la province d'ici 24 à 48 h

Dans un courriel, le bureau de la solliciteure générale, Sylvia Jones, a indiqué avoir reçu la demande du maire d'Ottawa, Jim Watson, pour d’importantes ressources opérationnelles supplémentaires.

Nous avons partagé cette demande avec le commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, qui devra assurer la liaison avec le chef [du Service de police d’Ottawa¸] Sloly pour déterminer exactement comment nos partenaires policiers peuvent fournir un soutien en fonction des ressources policières disponibles et du plan opérationnel proposé par le Service de police d'Ottawa.

Ce processus devrait prendre de 24 à 48 heures, selon le bureau de Mme Jones.

Au niveau fédéral, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a défendu mardi matin la stratégie du gouvernement face à la manifestation.

Avec des informations de Mathieu Simard