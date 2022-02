COVID-19 : 42 morts, mais moins de patients aux soins intensifs en Ontario

Il y a 99 hospitalisations de plus que la veille, mais le nombre de patients aux soins intensifs diminue de 12.

Au total, la province rapporte 2254 hospitalisations et 474 patients aux soins intensifs.

Le bilan des hospitalisations peut être moins élevé le lundi matin, en raison du fait que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui communiquent leurs statistiques durant le week-end.

À titre de comparaison, il y avait 3091 hospitalisations et 540 patients aux soins intensifs mardi dernier.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, indique que 56 % des hospitalisations mardi touchent des patients admis à l'hôpital à cause de la COVID-19. Les autres ont été diagnostiqués par la suite.

Aux soins intensifs, 82 % des patients infectés y ont été amenés en raison du coronavirus, ajoute la ministre Elliott.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Décès

La santé publique déplore 42 décès de plus, portant le bilan à 11 878 depuis le début de la pandémie.

Infections

Il y a 2092 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Toutefois, ce chiffre représente une sous-estimation des infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Foyers pour aînés

Les centres de soins de longue durée rapportent 1 décès et 76 infections de plus chez les résidents, en plus de 31 cas supplémentaires parmi les employés.

Il y a 5 éclosions de moins dans les foyers pour aînés.

Écoles

Cinq écoles sont fermées en lien avec la pandémie, soit 0,10 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dépistage

Près de 15 800 tests de dépistage PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 14,2 %.

Plus de détails à venir