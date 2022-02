DPJ : Régine Laurent se questionne sur les intentions du gouvernement Legault

Mme Laurent a d'abord salué le fait que le projet de loi répond à plusieurs des recommandations faites par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ).

Mais elle a du même souffle déploré que le projet de loi, déposé par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, ne place pas, selon elle, l'intérêt de l'enfant au-dessus des autres considérations .

Régine Laurent s'interroge en particulier sur cette formulation, qu'on retrouve dans le préambule du projet de loi : considérant que l'intérêt de l'enfant est une considération primordiale dans toute décision prise à son sujet; [...]

Pourquoi ne pas avoir été plus affirmatif et régler cela une fois pour toutes? a demandé Régine Laurent aux parlementaires qui participent à ces trois jours de consultations et d'auditions publiques.

« Pour la Commission, il s’agissait de faire passer l’intérêt de l’enfant avant toute autre considération, a-t-elle rappelé. Et, oui, cela pouvait avoir pour effet de faire passer les intérêts des parents, et autres intervenants, en second plan. » — Une citation de Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ)

Pour Régine Laurent, ce changement de termes permettrait d'entraîner un changement de paradigme .

Lors de la présentation du projet de loi, le 1er décembre dernier, le ministre Carmant avait déclaré que l’intérêt de l’enfant [...] devait être la considération première dans toutes les décisions concernant l’enfant dans le cadre de l’application de la loi .

Les intentions du gouvernement

Comme toute première « recommandaction », la commission spéciale avait réclamé la création d'un poste de commissaire pour le respect et la promotion des droits de tous les enfants et, aussi, l'adoption d'une charte énonçant les droits fondamentaux de l'enfant.

Régine Laurent demande à connaître les intentions du gouvernement de François Legault quant à la suite qu'il entend donner aux recommandations de la commission qu'elle a présidée.

Mardi, les parlementaires ont ensuite entendu le point de vue de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Pour l'Ordre, ce n'est pas le projet de loi 15 qui révolutionnera le sort des enfants victimes de maltraitance et de négligence au Québec.

Les travailleurs sociaux mettent en garde contre le fait qu'à lui seul le projet de loi 15 ne changera pas de manière significative et concrète le sort de ces enfants.

Pour l'Ordre – dont le tiers des 15 000 membres travaille auprès de jeunes et des familles – des investissements s'imposent de manière urgente en promotion et en prévention.

Il faut aussi développer des services de proximité pour les enfants et les familles, insistent les travailleurs sociaux.

Mardi, les commissaires entendent aussi le son de cloche de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et, en soirée, de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

