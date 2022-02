Déplacements déconseillés sur plusieurs routes de la province

Cela inclut le tronçon de l’autoroute 11 entre Davidson et Chamberlain. Le gouvernement déconseille aux gens d'emprunter l’autoroute Transcanadienne, près de Indian Head et sur un tronçon entre Regina et Pense.

Les déplacements ne sont également pas recommandés au sud de Regina sur les routes 6, 39, 334 et 339.

La chaussée est glissante dans ces régions, et la visibilité est réduite en raison de la poudrerie.

Consultez les dernières mises à jour des conditions routières en Saskatchewan (en anglais seulement)



Source : Highway Hotline