Plus de transparence des élus réclamée à Shawinigan

Insatisfaite des réponses obtenues lors de la dernière séance du conseil municipal, Line Gravel, une citoyenne parmi les 30 000 personnes touchées par un avis d’ébullition, veut que les choses changent. Lors de la dernière séance du conseil qui se déroulait en virtuel, plusieurs questions formulées à l’avance par des citoyens n’ont pas été lues, selon elle.

Au micro de Toujours le matin, madame Gravel a affirmé que : La situation vécue à Shawinigan est exceptionnelle et je demande des mesures exceptionnelles en allouant plus de temps aux questions des citoyens.

La séance du conseil municipal se déroulera ce soir en virtuel à compter de 19h00.

Manifestation samedi à Shawinigan

Un regroupement de citoyens s’organise à Shawinigan afin de tenir une manifestation samedi à 14h00 devant l’hôtel de ville.