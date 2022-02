Dune décroche 10 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film

Le film réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, Dune, a obtenu 10 nominations aux Oscars, qui ont été annoncées ce mardi matin. Il est notamment en lice pour l’Oscar du meilleur film, aux côtés du film Le pouvoir du chien (The Power of the Dog). Avec ses 12 nominations, ce film coproduit par le Québécois Roger Frappier arrive en tête des nominations.

Dune est nommé dans les catégories suivantes : meilleur film, montage, photographie, décors, effets visuels, scénario adapté, musique originale, son, costumes, maquillage et coiffure.

Quant au film Le pouvoir du chien (The Power of the Dog), il a obtenu 12 nominations, dont celles du meilleur film, du meilleur acteur pour Benedict Cumberbatch et de la meilleure réalisation pour Jane Campion.

