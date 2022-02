Pas de nouvelles places en CPE à Rivière-du-Loup : le maire veut des explications

Le ministre a autorisé la création de 14 000 places en garderie, dont 113 au Bas-Saint-Laurent. Les projets retenus sont situés dans les municipalités de Saint-Valérien, Cacouna, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, L'Isle-Verte, Rivière-Bleue, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Il n'y en a aucun à Rivière-du-Loup.

Pourtant, cinq projets avaient été déposés dans le but de créer près de 200 places, affirme le maire de Rivière-du-Loup. Or, ces projets n'auraient pas été analysés, car Rivière-du-Loup ne faisait pas partie des secteurs visés par le gouvernement dans le cadre de cet appel de projets, déplore le maire Bastille.

« On a reçu ça un peu comme une claque sur la baboune. On ne comprend pas. On a été capables de prouver qu'on a besoin de places et finalement les dossiers ne sont même pas analysés, ce n'est même pas un refus. »