L’évaluation foncière résidentielle augmente de 20 % à Fermont

Le rôle d'évaluation n'avait pas été mis à jour depuis six ans. Le maire explique qu'en raison de contestations fiscales des minières, la municipalité avait pu reporter l'évaluation du rôle qui se fait normalement aux trois ans.

Pour ne pas faire exploser les taxes, la Ville a abaissé son taux de taxation.

Ce qu’on a fait, on a baissé les taux, on avait des taux à 1,3 du 100 dollars. On l’a baissé à 75 sous, pour aller retrouver la même facture que les gens avaient l’an passé , explique Martin St-Laurent.

Lors de l’élaboration du rôle triennal, les conseillers voulaient minimiser le plus possible l’impact de l’écart entre le secteur résidentiel et le secteur commercial.

On ne peut pas baisser les maisons et ne pas baisser l’industriel , soutient le maire. Il y a un calcul qui se fait. Il y a un minimum et un maximum pour chaque catégorie et il faut réussir à tout ajuster ça .

Environ 85 % des revenus fiscaux de Fermont proviennent de l'industrie lourde.

À écouter à l'émission Bonjour la Côte : Budget de la Ville de Fermont

La hausse du coût de la vie : une difficulté supplémentaire à Fermont

Avec la hausse des prix des matériaux de construction, la ville, située en région éloignée, subit une pression supplémentaire pour réaliser des projets, comme la construction de logements.

Le maire de Fermont, Martin St-Laurent Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

« Il faut faire plus de levées de fonds pour faire l’équivalent de ce que des gens peuvent faire dans d’autres régions. Donc oui, on la ressent, c’est sûr. » — Une citation de Le maire de Fermont, Martin St-Laurent

Il ajoute que l'accessibilité de la main-d'œuvre est également un défi de plus pour la ville. Après nous, les places qui coûtent le plus cher, ce sont les places où il n’y a pas de route. Ça amène une pression , soulève le maire de Fermont.

Avancement du projet de logements

La Ville de Fermont assure que le projet de bâtir une quarantaine de logements avance. La Municipalité a fait une demande d’aide financière auprès de la Société du Plan Nord et attend un retour de Québec à ce sujet.

Également, la Ville souhaite commander prochainement des unités pour débuter la construction des logements afin qu’ils soient prêts à être loués dès l’automne 2022.