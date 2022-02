Opération séduction pour un service de garde à Saint-Camille

C'est le Groupe du coin, formé d'une dizaine d'investisseurs de Saint-Camille, qui compte acheter temporairement une maison en attendant que quelqu'un se manifeste pour y ouvrir un service de garde en milieu familial.

Cette maison est déjà très conforme pour accueillir ce type d'entreprises, selon les pronostics et l'inspection. Nous, on serait prêts à soutenir notre Corporation de développement dans l'appui à ce projet-là, pour que toutes les ressources soient mobilisées pour trouver une personne prête à gérer un service de garde à cet endroit , mentionne le maire de Saint-Camille, Philippe Pagé.

Le groupe a fait une offre d'achat au propriétaire. Celle-ci est conditionnelle à la réalisation du projet à la fin du mois de mars.

« On se donne à peu près sept semaines pour mettre en place une opération de visibilité qui permettrait à quelqu'un de démarrer un service de garde à Saint-Camille. » — Une citation de Philippe Pagé, maire de Saint-Camille

Selon le maire, la Municipalité n'échappe pas à la pénurie de places en garderie qui perdure dans la province.

On a jusqu'à 20 enfants qui auraient besoin d'une place à proximité. On espérait avoir des places en centre de la petite enfance (CPE), la possibilité d'attirer ce type d'établissements à Saint-Camille, mais on a été rayé de la liste des places disponibles en CPE par le ministère de la Famille récemment. On a été obligés de se tourner vers des alternatives.

Le maire de Saint-Camille, Philippe Pagé, espère qu'une personne lèvera la main pour créer ce service de garde. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Encore quelques écueils

Cependant, l'achat de cette maison ne règle pas tous les obstacles pour ouvrir le CPE. Si le zonage permet d'ouvrir un service de garde en milieu familial partout dans la municipalité, il faut toutefois qu'une personne habite le bâtiment pour que la garderie soit considérée « milieu familial », en vertu de la loi. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le résident soit aussi le responsable du milieu de garde.

Philippe Pagé admet d'ailleurs que ce projet de transformation d'une maison en garderie ne permettrait pas de régler le problème dans son entièreté.

On a rencontré les parents et les investisseurs la semaine dernière et on comprend que les investisseurs ne sont pas des porteurs de projet. [...] Ce que ça nous prend, c'est là que notre Corporation de développement et la Municipalité peuvent aider, c'est de trouver une façon d'attirer des gens, mais aussi d'essayer de revenir sur la liste des endroits où des permis de CPE peuvent être octroyés , explique le maire.

Il assure avoir approché plusieurs entreprises intéressées à établir un CPE à Saint-Camille.