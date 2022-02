La pandémie crée des retards dans les soins contre le cancer en Nouvelle-Écosse

Même si la COVID disparaît soudainement demain, il faudra des années pour rattraper l'arriéré et reconstruire le système , affirme le Dr Helmut Hollenhorst.

Il dit que la pandémie n'a fait qu'exacerber le problème de ressources insuffisantes.

Le nombre d'infections à la COVID-19 au cours des deux dernières années a entraîné des périodes où divers traitements ont été carrément annulés ou réduits en Nouvelle-Écosse. Les soins contre le cancer ont été impactés même si des chirurgies urgentes ont eu lieu dans la mesure du possible.

Pendant la vague Omicron, qui a vu des records de personnes hospitalisées dans la province, il y a eu des complications pour les patients cancéreux en attente d'une intervention chirurgicale.

Les patients qui avaient besoin de grosses opérations avaient besoin de lits aux soins intensifs, et si ces lits ne sont pas disponibles, la chirurgie ne peut pas avoir lieu et le traitement est annulé , indique le médecin.

Le Dr Helmut Hollenhorst est directeur médical principal du programme de soins contre le cancer de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Et puis il y a eu le manque de personnel. Le Dr Helmut Hollenhorst explique qu'au cours de la quatrième vague, les effectifs du programme de lutte contre le cancer ont diminué de 25%.

Des membres du personnel étaient obligés de s'isoler alors que d'autres étaient transférés au sein du système, soit vers les services d'urgence, les unités de COVID-19 ou de soins de longue durée.

Le système a également perdu de nombreux travailleurs de la santé expérimentés qui ont pris leur retraite ou qui sont partis à cause d'un épuisement professionnel.

Même si certains ont été remplacés, il faut du temps pour remplacer l'expérience et l'expertise perdues.

Nous sommes dans les soins contre le cancer parce que nous voulons aider les patients et nous voulons fournir des soins. Mais nos ressources et nos systèmes sont très sollicités et nos professionnels de la santé sont fatigués , dit le Dr Hollenhorst.

L'un des plus grands défis tout au long de la pandémie pour les patients atteints de cancer a été l'accès en temps opportun aux tests, tels que les biopsies, le dépistage et l'imagerie diagnostique.

Dans certains cas, le Dr Hollenhorst indique que les gens ont aussi reporté leur visite chez le médecin ou à l'hôpital par crainte d’attraper la COVID-19, ce qui a conduit à la détection tardive de cancers qui, autrement, auraient pu être détectés à un stade précoce.

L'impact de la COVID va coûter des vies , dit-il.

Une infirmière accompagnant une patiente dans un hôpital Photo : Radio-Canada

Pour réduire les impacts potentiels, il faudra augmenter la portée des services et l'accessibilité, pense le docteur, mais ça nécessite des ressources.

Le Dr Hollenhorst admet que les soins contre le cancer ont quand même bénéficié du fait d'avoir été contraints de trouver différentes façons de travailler pendant la pandémie.

Les rendez-vous téléphoniques et virtuels peuvent épargner aux patients des heures de conduite pour se rendre chez un médecin. Certains protocoles de traitement ont également été modifiés.

Par exemple, des traitements de radiothérapie sont maintenant effectués dans des cycles plus courts, mais à des doses plus élevées en utilisant une imagerie de haute précision et d'autres technologies.

L'approche, qui commençait seulement à émerger avant la pandémie, permet aux patients de recevoir un traitement dans des délais plus courts.

Malgré le positif, les inquiétudes des impacts de la pandémie sont plus importantes. Le Dr Hollenhorst dit que le cancer n'attend pas et tout type de retard dans le diagnostic et le traitement n'est pas bon.

Nous devons agir maintenant si nous voulons avoir de meilleurs résultats pour nos patients atteints de cancer.