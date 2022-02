La province coupe des arbres dans un ravin, malgré l’opposition de Toronto

Des résidents et le conseil municipal de Toronto réclament un plan pour préserver cet écosystème.

L'agence provinciale Metrolinx a commencé lundi après-midi à abattre des arbres dans le ravin Small's Creek situé entre les avenues Coxwell et Woodbine, au sud de l'avenue Danforth, dans l'est de Toronto.

Metrolinx cherche à y bâtir un nouveau mur de soutènement dans le cadre de l'expansion de la ligne de transport en commun Lakeshore Est.

L'agence dit avoir eu le feu vert de l'Office de protection de la nature de Toronto.

Nombre de résidents accusent toutefois Metrolinx d'aller de l'avant sans véritable consultation publique.

« Ils coupent d'énormes chênes qui protégeaient la crique et les terrains marécageux. Ce sont dans bien des cas des dégâts irréversibles. » — Une citation de Mitch Robertson, membre du groupe Friends of Small's Creek

Le groupe de résidents Friends of Small's Creek et le conseiller municipal du secteur, Brad Bradford, demandent à Metrolinx de suspendre les travaux et de développer avec la communauté un plan de protection de l'écosystème.

