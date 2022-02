Financement : le Regroupement des Auberges du coeur veut garder la tête hors de l’eau

Alors que les discussions entourant l'élaboration du prochain budget provincial sont en cours, le Regroupement des Auberges du Coeur estime qu'une augmentation de son financement permettrait aux Auberges, qui soutiennent les jeunes en difficulté ou sans-abri, de remplir pleinement leur mission.

La grosse problématique, que vivent beaucoup d'organismes communautaires, c'est qu'on a du mal à recruter. On est une auberge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc il y a déjà un défi d'horaires, de présence les week-ends, de soir et éventuellement de nuit. Les salaires ne sont pas à la hauteur de ce qu'on devrait proposer , explique la directrice de l'Auberge du coeur la Source-Soleil de Sherbrooke, Amandine Vial.

Elle ajoute que son organisme ne peut pas égaler les salaires offerts dans le réseau public, ce qui rend encore plus difficile l'embauche de personnel qualifié.

« Nos intervenants, comme tout le monde, ils ont des factures à payer à la fin du mois. Donc même si la mission leur plaît, même s'ils aimeraient beaucoup, c'est impossible. » — Une citation de Amandine Vial, directrice de l'Auberge du cœur la Source-Soleil

La directrice croit que l'entièreté de l'aide financière réclamée est nécessaire pour que l'organisme garde la tête hors de l'eau.

Si on obtenait ces 25 millions $, je pense qu'on pourrait commencer à proposer des salaires intéressants et attractifs, mais il faudrait en avoir la totalité.

En plus d'accueillir des itinérants, l'Auberge du coeur peut aussi offrir des services à des mères célibataires. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cousineau

Une aide pour des jeunes vulnérables

La Source-Soleil de Sherbrooke accueille des jeunes de 18 à 30 ans et leur fournit les outils afin qu'ils puissent trouver leur place dans la société.

Ils se rencontrent et ça leur fait découvrir plein de gens qu'ils n'auraient pas découverts sinon. [...] On essaie de leur transmettre un sentiment d'appartenance à la communauté. On a des suivis individuels, des suivis de groupe, on a des ateliers sur tout un tas de choses, qui vont de la gestion des émotions à l'établissement d'un budget.

La plupart du temps, les jeunes repartent avec en main un carnet d'adresses d'organismes qui peuvent leur venir en aide lors de moments difficiles. Elle souligne d'ailleurs que le développement de la pleine autonomie n'est pas nécessairement l'objectif visé.

Si on s'imagine que chaque jeune qui part de chez nous va vivre seul en appartement, ce n'est pas vraiment ça. Le succès, c'est quand un jeune passe chez nous et a une parenthèse dans sa vie. Il aura eu quelque chose de positif, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes qui n'ont pas vécu grand-chose de positif.

« Si on peut leur donner un répit, rien que ça, c'est un succès. Ils auront eu une image positive d'eux-mêmes, une famille pendant un temps. » — Une citation de Amandine Vial, directrice de l'Auberge du cœur la Source-Soleil

Les Auberges du coeur offrent également un suivi post-hébergement aux jeunes qu'ils reçoivent.

C'est ce qui fait notre particularité, parce que le lien individuel que l'on crée avec chaque jeune, il fait la différence , a fait savoir Mme Vial.

Le projet de déménagement se concrétise

L'Auberge du coeur la Source-Soleil, qui souhaitait quitter la rue Dollard depuis un moment, pourra finalement déménager ce printemps.