Un projet de revitalisation d’une rue à Charlottetown est dans une impasse

L’organisme Découvrir Charlottetown veut installer des câbles au-dessus de la rue Kent, entre les rues Great George et Prince, afin d’y suspendre un système d’éclairage et d’autres objets. Le projet comprend aussi un nouvel hôtel, des restaurants, des cafés et des bars.

Heidi Zinn, directrice générale de Découvrir Charlottetown, affirme que son équipe travaillait avec le service d’incendie en faisant tout ce qu’elle pouvait pour répondre à ses préoccupations. Tout à coup, selon elle, les pompiers ont retiré leur appui au projet.

L’équipe de Découvrir Charlottetown est frustrée et ne comprend pas pourquoi le projet ne peut être réalisé alors que plusieurs autres villes au Canada comptent déjà ce genre d’installations, souligne-t-elle.

Le conseil municipal a unanimement appuyé le projet et accepté que la municipalité s’occupe de l'entretien de l’installation artistique.

Le projet de 150 000 $ est financé par les trois ordres de gouvernement, principalement par le fédéral.

Le service d’incendie s’explique

Découvrir Charlottetown a répondu à certaines préoccupations des pompiers, mais en fin de compte le projet n’est pas conforme au code de prévention des incendies, explique Kent Mitchell, inspecteur au service d’incendie de Charlottetown.

Les câbles au-dessus de la rue empêcheraient les pompiers de déployer leur équipement en hauteur, estime M. Mitchell. C’est la plus grande préoccupation des pompiers, dit-il.

Kent Mitchell ajoute que son équipe a tenté de travailler avec celle de Découvrir Charlottetown sans qu’il soit possible de s’entendre sur une solution.

Une firme d’ingénierie a révisé le projet

Heidi Zinn affirme que plusieurs modifications ont été apportées au projet dans l’espoir de répondre aux préoccupations des pompiers :

les câbles seraient installés sur des poteaux en acier plutôt que sur les immeubles;

il y aurait moins de câbles que prévu;

les câbles seraient installés plus haut que prévu;

et le système d’éclairage pourrait être retiré rapidement en cas de besoin.

Devant le refus du service d’incendie, Découvrir Charlottetown a retenu les services de la firme d'ingénierie R. J. Bartlett, de Fredericton, pour réviser le projet.

Dans son rapport, dont Canadian Broadcasting Corporation CBC a obtenu un exemplaire, la firme estime que les changements prévus par Découvrir Charlottetown devraient satisfaire le code de prévention des incendies.

Charlottetown compte déjà un système d'éclairage suspendu dans la rue Sydney. Photo : Tourisme Île-du-Prince-Édouard

La municipalité compte déjà un système d’éclairage suspendu dans la rue Sydney, mais Kent Mitchell dit croire que le service d’incendie n'avait pas été consulté à cette occasion.

Les autorités municipales disent espérer que le projet pourra être réalisé et qu’elles vont continuer de collaborer avec toutes les parties prenantes dans l’espoir de trouver une solution.

Heidi Zinn dit souhaiter que le service d’incendie précise ce qu’il faut faire pour rendre le projet acceptable.