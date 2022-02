Manifestation : le pont Ambassador toujours bloqué entre Windsor et Détroit

Des manifestants continuent ce matin à bloquer l'accès au pont Ambassador entre Windsor et Détroit, le lien transfrontalier le plus achalandé en Amérique du Nord.

Selon la police, une centaine de protestataires sont toujours sur place.

La manifestation contre la vaccination obligatoire des camionneurs et les restrictions sanitaires a commencé lundi après-midi.

La protestation a perdu de son ampleur depuis, mais certains camionneurs affirment qu'ils resteront sur les lieux jusqu'à ce que les gouvernements obtempèrent à leurs demandes.

Aucune arrestation n'a été effectuée jusqu'à maintenant.

Les protestataires ont commencé à bloquer la circulation vers le pont Ambassador le 7 février. Photo : CBC/Jacob Barker

Près de 2,5 millions de camions empruntent le pont Ambassador chaque année. Plus de 25 % des marchandises exportées entre les États-Unis et le Canada y transitent.

Les automobilistes peuvent utiliser à la place le tunnel entre Windsor et Détroit, mais pas les camions. La Police provinciale les redirige vers le pont Blue Water à Sarnia.

Nombre de manifestations contre la vaccination obligatoire et les mesures de santé publique ont eu lieu au cours des derniers jours au pays, y compris à Toronto et à Ottawa. Des camionneurs occupent une partie du centre-ville d'Ottawa depuis plus d'une semaine.

Avec des renseignements fournis par Elvis Nouemsi Njiké