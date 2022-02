La Ville de Magog appuie l’appellation « Cantons-de-l’Est »

Je propose que la Ville de Magog signifie à la Commission municipale du Québec qu’elle privilégie l'appellation Cantons-de-l’Est pour désigner la région administrative 05, actuellement appelée Estrie , a suggéré le conseiller municipal du District 5 Sébastien Bélair.

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité par les élus.

La mairesse de Magog Nathalie Pelletier a rappelé le contexte derrière cette décision, et a expliqué qu’elle découle de l’ajout des Municipalité régionale de comté MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska à l'Estrie en juillet dernier.

La région 05 comprend maintenant neuf Municipalité régionale de comté MRC . [...] Une réflexion a été entamée quant au nom apporté pour cette région. La table des MRC, qui regroupe des représentants des neuf MRC, avait fait faire un sondage auprès de la population en général , a-t-elle remarqué.

La recommandation était que le caractère était plus distinctif, ça faisait quand même tout à fait la fierté des résidents, il y avait une cohérence historique et c’était plus inclusif. Ils suggéraient les Cantons-de-l’Est. C’est pour cette raison que la MRC de Memphrémagog, la Ville de Magog et la Table des MRC ont appuyé cette dénomination , souligne-t-elle.