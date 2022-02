Nuisance sonore : le dossier de l’usine Bitfarms est réglé à Magog

La saga de l’usine Bitfarms, qui a marqué mon premier mandat, se termine ce soir, enfin , a-t-il indiqué lors du conseil municipal de la Ville.

Il a remercié les dirigeants de l’entreprise de cryptomonnaie située dans le parc industriel de Magog pour leur excellente collaboration .

Depuis plus de deux ans que je travaille sur ce dossier, le bruit était vraiment intense 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour les voisins immédiats de l’usine. Les dernières améliorations qu’ils ont faites, c’est le changement des ventilateurs extérieurs de l’usine, ce qui a amélioré grandement le bruit pour les résidents autour , explique-t-il.

Les travaux ont été commencés lors de l’été dernier et ont été terminés en début d’hiver. Là, il y a une différence vraiment remarquable , remarque le conseiller.

Rappelons qu’en décembre 2020, Bitfarms avait déjà installé des murs coupe-son pour tenter de diminuer le bruit émis par ses installations après que des citoyens se soient plaints auprès de la Ville.

C’est unanime

Il y a deux semaines, Samuel Côté a fait du porte-à-porte pour sonder les voisins de Bitfarms.

« C’est unanime. La majorité des gens n’entendent plus du tout de bruit. Ceux qui sont vraiment près de l’usine disent que c’est minime, le bruit qu’ils ont comparativement à avant. » — Une citation de Samuel Côté, conseiller municipal du District 4 à la Ville de Magog

La Ville a donc pu fermer le dossier. Si d’autres problèmes surviennent, on va rouvrir un autre dossier. [...] De mon côté, le dossier est vraiment terminé. Ça a été long, mais on en est venu à une entente finale qui est intéressante pour tout le monde , croit le conseiller.

Les usines de cryptomonnaies représentent en effet des sources importantes de revenus pour les Villes qui les accueillent.

Le temps que ça va durer, la Ville est très heureuse d’avoir ces revenus-là. On n’est pas non plus dépendants d’eux. [...] Mais ça reste que ce sont des revenus intéressants pour le parc industriel, si en plus il n’y a pas de dérangement pour les gens du secteur , remarque M. Côté.

Pas de déménagement

Samuel Côté se réjouit aussi que le problème de l’usine ait été réglé sans qu’un déménagement soit nécessaire, comme ça a été le cas à Sherbrooke.

On espérait ne pas être obligé de se rendre jusque là. Dans les dernières semaines, Bitfarms et des usines similaires s’installent un peu partout au Québec… J’ai eu des appels de conseils municipaux d’autres villes pour savoir comment ça s’est déroulé, tout ça. J’étais même en contact avec Sherbrooke, au dernier mandat avec l’élu du secteur. Oui, on a analysé la possibilité de déménager, mais on voulait essayer toutes les options avant pour ne pas se rendre jusque là, car ça aurait eu des coûts exorbitants pour tout le monde , explique-t-il.