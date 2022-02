Un discours du Trône attendu sous fond de tensions

Le discours sera lu en après-midi par la lieutenante-gouverneure, Janet Austin, devant les 87 députés de l’Assemblée législative à Victoria.

Rédigé par le gouvernement au pouvoir, le discours présente la politique générale pour cette session législative, et débouchera après débats sur le vote du budget, le 22 février prochain.

Cette étape majeure du calendrier parlementaire devrait, selon Bryan Breguet, politologue et fondateur du blogue Too Close to Call/Si la tendance se maintient , se passer sans trop de heurts pour le gouvernement néo-démocrate de John Horgan : On le voit, malgré la pandémie et la récession, John Horgan est toujours très haut dans les sondages .

Fort de sa majorité renforcée lors des dernières élections, le gouvernement avec ses 57 sièges aura donc les coudées franches pour imposer sa politique. Celle-ci devrait s'inscrire dans la continuité, mais pourrait toutefois être fragilisée par sa gestion des dossiers du logement et de l’environnement.

Pour sa part, dans les rangs de l'opposition, les libéraux tentent de s'organiser autour d’un nouveau chef et le Parti vert maintient la pression pour l'arrêt des coupes de forêts anciennes.

Le logement dit abordable est un réel défi en Colombie-Britannique, à Vancouver particulier. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Le logement abordable, talon d’Achille de la majorité

Après avoir présenté un budget déficitaire l’an passé de 9,7 milliards de dollars, la gestion de la pandémie risque une nouvelle fois de concentrer une grande partie des dépenses publiques. Pour cet exercice budgétaire, le Nouveau Parti démocratique (NPD) avait prévu de consacrer 900 millions de dollars en dépenses de santé liées à la crise sanitaire de la COVID-19.

Toutefois, malgré une inflation importante, les indicateurs économiques repartent dans le vert, et la Colombie-Britannique a retrouvé son niveau de chômage prépandémique.

Et si les projections du Nouveau Parti démocratique NPD ne prévoient pas de retour à l'équilibre budgétaire avant 6 ou 8 ans, l'opposition ne semble pas pressée d’enfourcher ce cheval de bataille.

Les libéraux ne peuvent plus agiter le spectre des déficits publics, cela ne fonctionne plus, indique Bryan Breguet. À moins que l'inflation continue d'augmenter, les partis de droite ont compris qu’ils ne peuvent pas gagner en proposant l'austérité.

S’ils ne sont pas vindicatifs sur la question des dépenses publiques, les libéraux le sont en revanche sur celle de la crise du logement dans la province.

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, il y a eu beaucoup de mots, mais pas beaucoup d’actions , déclare Norm Letnick, député libéral de Kelowna-Lake Country. Les prix de l'immobilier ont grimpé de 20 % en un an dans le grand Vancouver, 34 % dans des endroits comme Surrey, 40 % à Chilliwack, dit-il. C’est trop!

C'est probablement le domaine où ils sont le plus vulnérables, explique le politologue Bryan Breguet. La pandémie a causé une inflation incroyable de l'immobilier et il y a un manque de logement. C’est un angle d'attaque pour les libéraux s’il parviennent à s’organiser.

Norm Letnick confirme que le Parti libéral, qui vient tout juste d'élire à sa tête Kevin Falcon, doit encore se réunir pour décider des lignes directrices qui seront défendues par les 28 parlementaires de l'opposition officielle.

Depuis le début du mois de janvier, les militants de Save Old Growth ont bloqué des routes à Vancouver, Revelstoke, Nanaimo et Victoria. Ils manifestent pour que le gouvernement de la Colombie-Britannique cesse entièrement la coupe de forêts anciennes. Photo : Radio-Canada / Tim Brazier/Save Old Growth

La défense de l'environnement, levier de pouvoir pour les verts

Avec seulement deux députés élus au parlement, le Parti vert de la Colombie-Britannique peut cependant compter sur le soutien d’une partie grandissante de la population concernant les enjeux environnementaux et du changement climatique.

Pour preuve, des militants du groupe Old Folks for Old Growth ont prévu de se rassembler devant le parlement dès le début des cérémonies du discours du Trône pour réclamer la fin immédiate de l'exploitation des forêts anciennes.

Nous demandons au gouvernement d'allouer 300 millions de dollars dans le budget de février - permettant ainsi un choix réel pour les Premières Nations qui veulent protéger leurs forêts et trouver des alternatives à l'exploitation des forêts anciennes , peut-on lire dans leur communiqué.

Une revendication similaire à celle portée par des membres de Premières Nations, des militants écologistes et par le parti vert en décembre dernier.

Alors que le gouvernement a proposé aux Premières Nations de décider du report de 2,6 millions d’hectares de forêts anciennes, Sonia Furstenau, la cheffe du Parti vert provincial, milite pour l'arrêt définitif de cette pratique : cela fait partie d’une vision pour le futur, ou les forêts anciennes sont une grande part de notre santé générale , explique-t-elle.

Sonia Furstenau prévient aussi qu’elle demandera des comptes au gouvernement qui dit prendre les changements climatiques au sérieux, mais qui autorise les subventions aux combustibles fossiles et les pratiques forestières qui détruisent les écosystèmes .

Pour Bryan Breguet, l'environnement est devenu une préoccupation plus importante encore plus importante des Britanno-Colombiens, notamment après les inondations catastrophiques de novembre dernier.