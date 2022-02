Une famille d’Edmonton peine à annuler une carte de crédit malgré une procuration

Après avoir démontré des signes précurseurs de démence, en 2018, le père de Darren Lavigne a fait appel aux services d’un cabinet d’avocat pour donner sa procuration permanente à sa femme.

Sa santé continue de se détériorer et, deux ans plus tard, il quitte son domicile en pleine nuit sans le dire à personne. Il est retrouvé 18 heures plus tard à Calgary et réside désormais dans un centre de soins de longue durée.

Il n’est pas clair si l'octogénaire s’était inscrit à une carte de crédit Triangle, émis par la Banque Canadian Tire, mais les efforts pour annuler la carte se sont avérés vexants, explique Darren Lavigne.

En novembre 2020, la mère de Darren Lavigne a envoyé une photocopie de la procuration de son époux à la Banque en demandant d'en devenir la titulaire. L'institution bancaire lui demande de fournir les originaux ou une copie notariée.

Un avis publié par le Centre public d’éducation légale de l’Alberta (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) indique que ce type de demande n'est pas rare.

Canadian Tire a également demandé à la mère de Darren Lavigne de remplir des documents d'identification supplémentaires et de les signer devant un garant dans un délai de 30 jours, en plus d'obtenir de deux médecins une déclaration officielle de l’infirmité mentale de son mari.

L’entreprise expliquait ces demandes en raison des exigences de la réglementation fédérale.

Trouvant les dépenses nécessaires pour se faire ridicules, la mère de Darren Lavigne demande, en vain, l’annulation de la carte de crédit et refuse d'activer les nouvelles cartes qui lui sont envoyées.

Les frais mensuels pour une protection contre le vol d'identité de 10,49 $ continuant d'être facturé à la carte et payé automatiquement par sa banque, elle demande l'annulation des paiements préautorisés.

Cet hiver, Darren Lavigne tente d'aider sa mère sans avoir plus de succès.

Je [leur ai dit]: "est-ce que cela a du sens pour vous que ma mère puisse débrancher mon père de l’appareil qui le maintient en vie, mais qu’elle ne puisse pas annuler sa carte de crédit?"

Affaire résolue

CBC/Radio-Canada a contacté la Société Canadian Tire à propos de la carte de crédit jeudi. Le lendemain, selon Darren Lavigne, un représentant l’a contacté pour lui dire que la carte serait annulée, et l’argent, remboursé.

Mardi, la Société a fait savoir dans une déclaration que la protection de la vie privée et de la sécurité de ses clients est sa priorité absolue.

En examinant ce dossier, nous reconnaissons que nous aurions pu offrir une meilleure expérience à nos clients et restons déterminés à aider les familles qui pourraient se retrouver dans des situations similaires.

Darren Lavigne a dit comprendre le besoin de ces politiques légales, mais a souligné qu’il y devrait avoir un peu plus d’espace pour l’empathie. Surtout pour les personnes aux finances serrées.

« Ce n'est pas notre cas, mais pour une personne à revenu fixe, 10,49 $ peut-être une somme importante qu'elle peut mieux utiliser ailleurs, dit-il. Et si vous n'avez pas la capacité et l'argent nécessaire pour vous battre, vous pourriez vous retrouver dans l'eau chaude. »

Avec les informations de Stephen David Cook