Un coproducteur de La matrice 4 poursuit Warner Bros.

Cette plainte déposée à Los Angeles par le groupe Village Roadshow Entertainment est le dernier épisode d'une controverse opposant les membres de l'industrie du cinéma, qui tirent une grande partie de leurs revenus des billets vendus aux guichets, et les géants du divertissement, qui cherchent désespérément à développer leurs plateformes de vidéo à la demande pour plaire aux marchés financiers et aux actionnaires.

L'an dernier, la vedette des films Marvel Scarlett Johansson avait publiquement pris à partie Disney, qui avait choisi de sortir Black Widow simultanément au cinéma et sur Disney+. Selon les termes de son contrat, l'actrice avait droit à un pourcentage sur les recettes en salle et estimait dans une plainte avoir subi un manque à gagner de plusieurs millions de dollars.

Les deux parties ont depuis lors conclu un accord à l'amiable.

Une menace pour le cinéma

Denis Villeneuve Photo : jeff spicer/getty images for war / Jeff Spicer

Alors que l'industrie subissait de plein fouet les restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, WarnerMedia, maison-mère des studios Warner Bros., avait décidé de diffuser l'intégralité des sorties 2021 sur sa plateforme HBO Max.

Ils s'étaient notamment attiré la colère du réalisateur de Dune, Denis Villeneuve, qui estimait que cela risquait de « tuer » son film et constituait une menace pour le cinéma en général .

La plainte déposée affirme que la sortie de La matrice : résurrections (The Matrix Resurrections) sur HBO Max était destinée uniquement à doper les abonnements de ce service avant la fin de l'année, selon le Wall Street Journal.

Et cela en dépit du fait que cela décimerait les recettes du film et priverait Village Roadshow des mêmes retombées économiques que Warner Bros. et ses affiliés , accuse la plainte.

La matrice : résurrections est le quatrième volet de la saga de science-fiction mettant en scène Keanu Reeves. Début février, il avait engrangé environ 47 millions de dollars canadiens aux États-Unis et au Canada, contre 218 millions à l'époque pour le premier film de la série, sorti en 1999.