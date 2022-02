Retour des séances du conseil le midi à Saguenay

Les séances du conseil municipal de Saguenay auront désormais lieu le midi, du moins pour une période de six mois.

C’est le conseiller de Chicoutimi Michel Tremblay qui a proposé un retour des séances du conseil sur l’heure du dîner. Lors de l’assemblée mensuelle de lundi, tenue à huis clos et diffusée sur le site Internet de la Ville, il a suggéré l’implantation d’un projet pilote de six mois, lequel permettrait de mesurer l’efficacité et l’appréciation des citoyens.

Au terme d’un vote, huit conseillers se sont montrés en faveur, ce qui a fait en sorte que le projet ira de l’avant, de mars à août.

La proposition de Michel Tremblay a fait l’objet de discussions avant le vote, au cours desquelles la conseillère Mireille Jean, titulaire du district #8, a admis qu’elle était à priori réticente à l’idée. Elle a cependant changé son fusil d’épaule.

On peut penser que tenir les rencontres du conseil à midi peut favoriser la participation citoyenne aux conseils municipaux. C’est un exercice démocratique extrêmement important , a indiqué l'ancienne députée.

L’élue croit qu’il est du devoir des membres du conseil de rendre les assemblées accessibles au plus grand nombre de citoyens possible.

C’est l’ex-maire Jean Tremblay qui avait, en 2013, décidé de tenir les séances du conseil municipal le midi, une décision qui n’avait pas plu à l’Équipe du renouveau démocratique (ERD). C’est d’ailleurs à la suite de l’élection de Josée Néron, cheffe de l’ERD, en 2017 que le calendrier des séances du conseil a été modifié, pour qu’elles aient à nouveau lieu le soir, à 19 h.

Lors du dernier mandat de Jean Tremblay, les assemblées du conseil municipal avaient lieu à midi. Photo : Radio-Canada / Pascal Coudé

Le conseiller du district #1, Jimmy Bouchard, aurait quant à lui aimé savoir si les citoyens sont en faveur d’un tel amendement. Il a proposé que la population soit consultée par l’entremise de la plateforme Web Bâtissons Saguenay.

Jacques Cleary s’est montré en faveur de la proposition de son collègue de Chicoutimi. Le conseiller, qui fait un retour en politique municipale après quatre ans d’absence, a rappelé qu’il a vécu les séances du conseil sur l’heure du midi et que selon lui, la formule est bonne.

Le Jonquiérois Kevin Armstrong croit qu’il ne s’agit pas d’un désir de la population de modifier l’horaire des assemblées et a plaidé en faveur du statu quo. Il a fait écho aux propos de Jimmy Bouchard, qui priorise une consultation.

C’est le temps du changement, passons à l’action ! , a exprimé le baieriverain Martin Harvey, tandis que le nouveau venu, Claude Bouchard, a avancé que les arguments sont bons .