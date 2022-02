Un bâtiment neuf pour le marché public de la Matanie en 2023

Autrefois sous la responsabilité de la Ville de Matane, la Municipalité régionale de comté MRC a repris le dossier un peu plus depuis deux ans.

On visait 2022, mais les demandes de subventions n’ont pas obtenu de réponses aussi rapides que prévu en raison de la pandémie. Tout ça a entraîné des délais supplémentaires , explique le préfet.

Selon Andrew Turcotte, il est essentiel d’aller chercher du financement pour réaliser le projet en raison des coûts de construction qui ont grimpé depuis la pandémie.

Différents ministères des deux paliers de gouvernement ont été sollicités pour payer une partie des travaux..

Cet été, le marché public sera de retour au Colisée Béton provincial.

Place des Rochelais

La nouvelle structure consiste en un seul bâtiment à aires ouvertes. Le bâtiment s'élèvera à l'endroit où se situe le bassin.

Place des Rochelais de Matane (archives) Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Ce sera un bâtiment trois saisons, précise Andrew Turcotte. Le concept architectural et le coût du projet ne seront pas dévoilés tant que nous ne serons pas fixés sur le budget.

« Ça va être quelque chose de bien, de lumineux pour que les gens vivent une expérience agréable. » — Une citation de Andrew Turcotte, préfet de la MRC de la Matanie

Il est aussi prévu que le marché public soit accessible sept jours sur sept.

La Municipalité régionale de comté MRC souhaite attirer la clientèle touristique. Avec une belle installation sur le bord de la 132 on veut rendre la Matanie la plus attractive possible et garder les gens quelques jours de plus, indique M. Turcotte. Il faut se démarquer des autres régions.

Les élus espèrent créer un effet d'entraînement du marché public vers la promenade des Capitaines (archives) Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Le maire de Matane, Eddy Métivier, abonde dans le même sens. On va avoir pignon sur rue, c'est le cas de le dire, avance-t-il. Le monde attire le monde et lorsque les visiteurs vont voir le marché et s'y arrêter, ils vont découvrir la promenade des Capitaines. Ça va créer un mouvement de personnes qui vont circuler vers notre centre-ville, des gens qui autrement auraient probablement passé tout droit.

« Ça va être fou comme résultat! Les gens vont aimer ça. » — Une citation de Éddy Métivier, maire de Matane

Le maire mentionne aussi que la présence du nouveau bâtiment et les aménagements qui y seront effectués vont améliorer grandement l'aspect du Vieux Port.

Il espère que d'autres petits kiosques puissent venir se greffer autour du bâtiment principal.

Les deux dernières années ont suscité la grogne chez les utilisateurs du marché public.

En 2020, l’emplacement du Carrefour de l’Évangile a été critiqué et les clients ont été plus rares.

En 2021, le marché a fait relâche. Il fallait se rendre directement chez les producteurs, ce qui n'était pas facile pour tout le monde.

La patience des Matanais sera sans doute récompensée en 2023.