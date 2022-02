Un entrepreneur contraint de construire une maison sans accès à l’électricité

Pascal Labonté tente de terminer une maison pour un client. Malgré les représentations de l'électricien au dossier auprès d'Hydro-Québec, il n'a toujours pas d'électricité pour terminer ses travaux.

« « Ça fait au moins un an qu'ils ont demandé les permis. Tout était supposé de se faire vite et puis là bien, on attend, on attend. » » — Une citation de Pascal Labonté, entrepreneur en construction

M. Labonté souligne que la situation est lourde de conséquences. Il a notamment dû braver les grands froids avec une génératrice pour poursuivre les travaux.

Le matin, quand on arrivait, il fallait partir un peu de chauffage. Le froid, l’humidité, on ne peut pas chauffer jour et nuit, donc ça cause des problèmes de condensation dans la maison , explique-t-il.

L'entrepreneur n'avait pas non plus accès à l'eau. Selon lui, tous ces désagréments auraient facilement pu être évités, puisque l'électricité passe de l'autre côté de la rue où il est en train de construire. Selon lui, Hydro-Québec aurait toutefois choisi un chemin moins pratique pour éventuellement raccorder le bâtiment.

On a justement la ligne qui passe juste en face, on aurait un poteau à mettre et ce serait raccordé dans le temps de le dire!, s'exclame-t-il. Là, ils ont décidé de changer ça, envoyer ça à l'autre bout complètement.

Le maire intervient

Soucieux d'accueillir de nouveaux résidents dans sa communauté, le maire de Saint-Louis-de-Blandford Yvon Barrette a tenté, en vain, d'intervenir auprès d’Hydro-Québec.

« « Je ne sais pas si c'est en raison de la COVID-19 ou à cause d'une pénurie d'employés, je n’en ai aucune idée. On les a contactés, mais on n'a pas plus de réponses » » — Une citation de Yvon Barrette, maire de Saint-Louis-de-Blandford

Bien que son client fasse preuve de compréhension, cette absence de réponse est inacceptable, croit Pascal Labonté.

On aime ça donner du service, puis là, on attend après ça pour donner du service. Tout est au ralenti , remarque-t-il.

Hydro-Québec affirme que les nombreuses demandes auxquelles répondent actuellement ses équipes expliquent la situation.

Selon un porte-parole de la société d’État, des poteaux devraient être plantés la semaine prochaine afin de pouvoir raccorder la résidence rapidement.

Avec les informations de Jean-François Dumas