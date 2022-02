2 M$ de plus pour rénover l’hôtel de ville de Bonaventure

Réuni à huit clos lundi soir, le conseil municipal a octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme à la suite des appels d’offres lancés l’automne dernier. Il s’agit de l’entrepreneur Construction Marcel Charest et fils, ayant pignon sur rue à Saint-Pascal.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, explique que plusieurs facteurs ont entraîné une hausse de la facture dont principalement le coût des matériaux et de la main-d’œuvre . Deux soumissions seulement ont été reçues. La deuxième était chiffrée à environ 5,6 millions de dollars.

« On aurait aimé que ce soit beaucoup plus bas que ça et diminuer l’impact pour nos citoyens, mais ce sont des travaux qui sont essentiels. On le sait que le bâtiment est vétuste. » — Une citation de Roch Audet, maire de Bonaventure

Un programme du gouvernement provincial financera en grande partie la réfection. Lors de la rencontre du conseil municipal, lundi soir, le maire le maire n’avait pas en mains la part des travaux qui sera financée par Québec.

Roch Audet ajoute que le bâtiment, érigé en 1967, présente plusieurs problèmes qui doivent être rapidement réglés, notamment des infiltrations d’eau.

On ne devrait pas avoir de surprises majeures, on a fait ces vérifications-là. Il reste quand même que c’est un coût assez important, on est conscients de ça. Il fallait que l’on passe à travers cette rénovation-là si l’on voulait préserver le bâtiment , mentionne l'élu.

Le renforcement de la structure est au programme. Le remplacement de la toiture, des fenêtres et du revêtement extérieur sont également prévus.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet. Photo : Gracieuseté de Roch Audet

Des changements majeurs seront aussi apportés à l’intérieur de la bâtisse située sur l’avenue de Louisbourg. Au terme des travaux, qui devraient débuter dès ce printemps, les bureaux administratifs seront aménagés au deuxième étage. La salle du conseil municipal sera quant à elle déménagée au rez-de-chaussée.

La piscine Marylène-Pigeon, située dans l’enceinte de l’hôtel de ville, a déjà fait l’objet d’investissements majeurs au cours des dernières années. Cela explique notamment pourquoi les élus ont opté pour une rénovation plutôt que pour une construction neuve.

Si tout se déroule tel que prévu, les travaux pourraient être terminés d'ici le printemps 2023.

Un hôtel de ville temporaire

Les employés municipaux œuvrant à l’hôtel de ville de Bonaventure seront installés ailleurs pour la durée des travaux.

Un bureau temporaire sera aménagé dans les anciens locaux du Centre local d’emploi, sur l’avenue de Grand-Pré où les services aux citoyens seront offerts.

On a réussi à parler avec le propriétaire et on va signer une entente avec lui pour une location de huit à douze mois , indique le maire Audet. Une part de l’équipe sera également en télétravail, mentionne-t-il.

Le lieu où se tiendront les séances publiques du conseil municipal n’est quant à lui pas encore déterminé. On devrait le confirmer sous peu , ajoute M. Audet.

Dans les cartons depuis longtemps

L’ancien conseil municipal avait tenté, vers 2015, de procéder à la mise à niveau de l'hôtel de ville. Or, le projet avait été mis sur la glace car la demande de financement acheminée au gouvernement provincial avait alors été refusée. De premières esquisses avaient également été produites trois ans plus tôt.

La rénovation de l’hôtel de ville faisait partie des priorités énumérées par Roch Audet lors de la dernière campagne électorale.