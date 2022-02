La Nouvelle-Écosse veut ajouter 500 lits de soins de soins de longue durée à Halifax

Les progressistes-conservateurs avaient fait cette promesse lors des dernières élections.

Un total de 1936 néo-écossais sont sur une liste d’attente pour obtenir une place en foyer de soins dans la province.

La majorité d’entre eux se situent dans le secteur du centre de la province, dont la région d’Halifax fait partie.

Selon la ministre des soins de longue durée Barbara Adams, l’ajout de plus de lits est une des solutions au problème.

Barbara Adams, lors de son assermentation comme ministre des Aînés et des Soins de longue durée de la Nouvelle-Écosse, le 31 août 2021. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Nous devons nous assurer que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin et que des lits d’hôpitaux soient disponibles pour eux. Avec une des populations les plus vieillissantes du Canada, c’est un investissement urgent et nécessaire , dit-elle.

Le nombre de nouvelles installations et leur taille restent à déterminer.

L’appel d’offres se termine le 10 mars 2022 et les installations devraient être prêtes le 31 mars 2025.

Des rénovations sont en cours

Parallèlement, le gouvernement de Tim Houston veut aussi continuer la rénovation de 27 foyers de soins entamée par les libéraux.

La liste des établissements a été rendue publique lundi ;

Mahone à Mahone Bay

Villa Acadienne à Meteghan

Foyer de soins de longue durée Kiknu à Eskasoni

Taigh Solas à North Sydney

Waterford Heights à New Waterford

Grandview Manor à Berwick

Mountain Lea Lodge à Bridgetown

Shoreham Village à Chester Basin

Northwood à Fall River

The Birches à Musquodoboit Harbour

Le Foyer Père Fiset à Chéticamp

R.C. MacGillivray Guest Home à Sydney

Queens Manor/Hillsview Acres à Liverpool

Dykeland Lodge à Windsor

Carefield Guest Home/Dominion Guest Home à Glace Bay

Harbour view Haven à Lunenburg

Wolfville Nursing Home à Wolfville

Gables Lodge à Amherst

Melville Lodge à Halifax

Glen Haven à New Glasgow

Victoria Haven à Glace Bay

R.K. MacDonald Nursing Home à Antigonish

Valley View Villa à Stellarton

Highland Manor à Neils Harbour

St. Anne's Community and Nursing Care Centre à Arichat

Roseway Nursing Home à Shelburne

Maple Hill Manor à New Waterford

Une fois terminés, ces projets auront permis l’ajout ou l’amélioration de plus de 2800 lits à l’échelle de la province, surpassant l’objectif du gouvernement d’ajouter 2500 lits sur une période de trois ans , peut-on lire dans un communiqué de la province.

Certains des nouveaux établissements ouvriront leurs portes en 2023.