Des services d’aide en santé mentale pour les étudiants de l'U. Dalhousie

L’Université Dalhousie d’Halifax constate que le niveau d’anxiété et de stress chez les étudiants a augmenté considérablement depuis le début de la pandémie. Elle a donc embauché un employé de plus afin de répondre à la demande pour ses services d'aide en santé mentale.

Depuis le début de la pandémie, les étudiants ont suivi en alternance leurs études parfois en personne, parfois en ligne.

Le psychologue de l’Université Dalhousie, Jason Chapman, a observé un grand nombre d’étudiants ayant de la difficulté à supporter cet environnement incertain.

Et puis, il y a le fait que la socialisation qu’on connaît normalement lorsqu’on est étudiant n’est pas ce qu’elle était avant l’arrivée de la COVID , ajoute-t-il. Je vois de plus en plus d’étudiants qui veulent cette socialisation. C’est un grand besoin.

Emma Fennissi, une étudiante en biochimie, est l’une des étudiantes qui ont fait appel aux services des conseillers de l’Université pour l’aider à gérer son anxiété.

Quand on étudie dans notre chambre à coucher, ça devient ta vie. J’ai trouvé ça très difficile , témoigne-t-elle.

Une vie étudiante bien différente

Selon le psychologue et directeur des services d'aide en santé mentale de l’Université de Dalhousie, David Pilon, le passage à la vie d’étudiante n’est plus ce qu’il était avant l’arrivée en 2020 de la COVID-19.

Normalement, l’université représente un passage à la prochaine étape d’une vie, une étape qui inclut l’indépendance, les nouvelles amitiés et la prise de ses propres décisions dans la vie. Les contraintes de la pandémie ont nui à ces aspects de la vie étudiante , explique-t-il.

David Pilon, psychologue et directeur des services de counselling de l’Université de Dalhousie. Photo : Radio-Canada

Après deux ans de pandémie, plusieurs étudiants commencent à penser qu’ils ont raté plusieurs de ces aspects de la vie étudiante.

Pour notre service de counselling le jour même, on a vu une augmentation, cette session universitaire, de 58 % des demandes par rapport à l’année dernière , souligne David Pilon.

En attendant un retour à la normale, les services d'aide et les services psychologiques de l’université sont là pour offrir leur appui à ceux qui en ressentent le besoin.

D’après le reportage de Paul Légère