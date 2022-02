Québec créera 149 nouvelles places en CPE à Shawinigan

Il y aura 149 nouvelles places en garderie à Shawinigan d’ici 2025. En plus de l'octroi de ces nouvelles places subventionnées, les CPE Le Pipandor et la Bottine Souriante seront agrandis.

Le ministère de la Famille du Québec en a fait l’annonce, lundi, dans la foulée de la création de 13 974 places réparties à travers la province.

Le CPE Le Pipandor accueillera 97 enfants de plus grâce à l’expansion de ses locaux sur la 118e rue et à l’ouverture d’une installation supplémentaire, qui verra le jour sur un nouveau terrain.

Au CPE Le Manège des Tout-Petits, 29 places seront ouvertes. La garderie située dans le secteur Grand-Mère les accueillera à ses deux installations.

Finalement, au CPE La Bottine Souriante, 23 bambins supplémentaires seront pris en charge. Sa directrice, Nathalie Pratte, a également annoncé que la garderie disposera d’une installation préfabriquée usinée. On vient de signer pour faire partie du projet, s’est-elle réjouie. Cela permettra de réduire les délais et les coûts.

Le ministère de la Famille estime que ces projets modèles réduiront le délais de construction de neuf à trois mois.

Le gouvernement a été très rapide dans l’octroi des projets et c’est très apprécié, a renchéri Nathalie Pratte. On sait que nos listes d’attente étaient assez longues. Les besoins sont très grands.

Plus d'éducatrices attendues

Les trois milieux de garde devront embaucher du personnel pour veiller sur les 149 enfants qui viendront s’ajouter à leur clientèle. Une cinquantaine d’emplois seront créés aux CPE Le Pipandor, la Bottine Souriante et Le Manège des Tout-Petits.

La députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, reconnaît que le recrutement est un défi de taille. Les éducatrices se font rares. Il en manque, selon elle, 18 000 dans la province.

Pour attirer la relève, Marie-Louise Tardif mise notamment sur le programme en techniques d’éducation à l’enfance offert au Cégep de Shawinigan. Sa formule travail-études permet aux étudiantes d'œuvrer en CPE.

Ce qu’on annonce aujourd’hui prend entre six et 24 mois pour se concrétiser. On est confiant que dans ces quelques années, les éducatrices vont se faire former , soutient la députée.

La directrice du CPE Pipandor, Valérie Thériault, espère que ces efforts porteront fruit. Quand va arriver la nouvelle installation, on va avoir des besoins beaucoup plus grands. Je compte sur les initiatives que le gouvernement met en place pour favoriser le recrutement.