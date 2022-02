Les festivals et grands événements veulent savoir à quoi s’en tenir pour cet été

Les organisateurs de festivals et d'autres événements du Saguenay-Lac-Saint-Jean invitent le gouvernement du Québec à annoncer rapidement les règles entourant la diffusion de spectacles et d'événements au cours de l'été.

Lundi représentait la journée de reprise pour les salles de spectacles qui pouvaient rouvrir leurs portes, mais avec une capacité réduite à 50 %.

Pour les événements extérieurs, le calendrier avance rapidement, mais les festivals croient possible de tenir des activités à pleine capacité avec le passeport vaccinal.

En temps normal, ce serait la période de signature des contrats avec les artistes, mais il est difficile ou carrément impossible pour les événements de s’engager sans avoir une idée des orientations gouvernementales, soutiennent-ils.

Du côté du Festival international des rythmes du monde de Saguenay et du Festival des bières du monde, deux ou trois artistes internationaux sont dans le collimateur, mais sans pouvoir aller de l’avant.

Nous n’avons pas avancé avec la signature des contrats, étant donné que nous ne savons pas ce qui va se passer cet été, puis on ne veut pas revivre ce qu’on a vécu en 2021, ce qui veut dire qu’en fin de compte on fait un événement et dix jours avant l’événement, nous faisons la mise en vente des billets. C’est ce qui met les festivals en péril , a indiqué Chantale Boivin, directrice par intérim des Productions Robert Hakim.

Chantale Boivin est la directrice par intérim des Productions Robert Hakim. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Au festival La Noce, il est prévu de vendre deux blocs de billets consécutifs, pour pouvoir annuler la moitié des billets si jamais des restrictions de dernières minutes sont imposées.

Le directeur du festival chicoutimien, Fred Poulin, croit qu'il est possible de tenir des événements à pleine capacité avec des règles strictes.

Fin mars serait, selon nous, la date limite ultime. Parce que le gros de la production, les scènes, comment ça fonctionne; après ça il y a des dépenses qui sont engendrées et c’est plus dur de reculer , a indiqué Fred Poulin qui est également membre du Regroupement des festivals régionaux artistiques et indépendants (REFRAIN).

En attente aussi au Lac

Au Lac-Saint-Jean, le Festival du bleuet de Dolbeau-Mistassini vient d'élire un nouveau conseil d'administration la semaine dernière pour tenter de relancer l'événement après deux ans d'absence.

Des négociations sont en cours avec des artistes, mais il est déjà convenu que le festival ne pourrait pas avoir lieu avec une capacité de 1000 personnes, comme cela était permis l'an dernier, puisque ses revenus dépendent essentiellement de la tenue de spectacles à pleine capacité.

La directrice générale de Festivalma, Janie Maltais Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est de Festirame et de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, les gros spectacles seront menacés si la capacité de 7000 à 8000 personnes ne peut être atteinte.

Souvent, l’artiste va préférer peut-être reporter en 2023, s’il n’est pas capable de se présenter devant une capacité complète. Il faut discuter, il faut prendre le temps aussi d’échanger avec chaque artiste, chaque équipe, chaque agent , a mentionné Janie Maltais, directrice de Festivalma.

Le son de cloche est semblable du côté de Roberval. Les grands spectacles ont été reportés à deux reprises. Est-ce que c’est possible encore une fois d’y aller pour une troisième reprise? Ce sont toutes des choses qu’on évaluera le temps venu. Mais, c’est sûr et certain que pour nous, le pire des scénarios présentement sur la table, c’est ce qu’on a vécu l’an passé. On espère que ça sera mieux , a dit de son côté Jérémie Bonneau, directeur de la Traversée internationale du lac Saint-Jean.

Du côté sportif, la Traversée espère que Natation Canada permettra aux nageurs internationaux de revenir après deux ans d'absence.

Quant à Festirame, ses dirigeants aimeraient pouvoir accueillir des équipes plus solides pour une compétition de 42 kilomètres plutôt qu'un demi-marathon de 20 kilomètres comme l'an dernier.

D'après un reportage de Gilles Munger