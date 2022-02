Convoi de camionneurs : débat d’urgence aux Communes

C'est le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui a demandé la tenue du débat face à la mobilisation qui se poursuit depuis une dizaine de jours. La requête a été acceptée, lundi en début de soirée, et le débat d'urgence a commencé un peu plus tard, le jour même.

Les citoyens, les gens, les familles sont dans un état de peur. Ils ne peuvent pas sortir de la maison , a déclaré M. Singh lors d'un point de presse virtuel.

Selon lui, le mouvement de protestation est loin de constituer une manifestation normale. Il estime que les protestataires menacent et harcèlent la population.

Il souhaite, entre autres, que cesse toute interférence étrangère , comme du financement pour la mobilisation provenant des États-Unis.

Le NPD dit aussi vouloir s'attaquer aux enjeux qui plombent le système de santé, comme l'épuisement professionnel , ainsi que proposer un plan de sortie de crise de la pandémie de COVID-19.

Le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien, a indiqué en entrevue qu'il voyait d'un bon œil la tenue d'un débat d'urgence sur la situation dans la capitale fédérale.

Réagissant à la création de la table de concertation annoncée par les libéraux, il a salué cette initiative de cette cellule de crise , rappelant du même souffle la proposition faite cinq jours avant par sa formation politique.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a fait savoir qu'il avait communiqué avec le bureau du Solliciteur général de l'Ontario ainsi que les instances municipales à Ottawa pour mettre en branle une table de concertation tripartite.

Cette initiative permettra de garder les lignes de communication ouvertes au cours de ce qui constitue une situation fluide et dynamique ainsi que de répondre avec une rapidité et efficacité qui correspondent aux besoins de la Ville , a-t-il dit en point de presse.

Ça arrive tard et ce n'est pas clair que c'est bien orchestré. Je continue à regarder ce qui se passe et ce n'est pas convaincant jusqu'à date , a commenté M. Therrien.

De leur côté, les conservateurs réclament la fin de l'obligation vaccinale pour les camionneurs transfrontaliers, entre autres.