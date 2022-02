Les dix commandements de Dorothy Dix : Julie Le Breton à la quête du bonheur

Elizabeth Meriwether Gilmer, mieux connue sous son pseudonyme Dorothy Dix, est une figure marquante du journalisme de la première moitié du 20e siècle. Au plus fort de sa popularité, elle était lue par 60 millions de personnes à travers le monde, et était publiée dans près de 300 journaux.

L'un de ses faits d’armes les plus célèbres demeure la publication, destinée principalement aux femmes américaines au foyer, d’une liste de règles à suivre afin d’atteindre le bonheur au quotidien. C’était un modus operandi pour naviguer cette vie qui n’était pas à la hauteur des aspirations de certaines femmes, et de mon personnage , affirme Julie Le Breton.

Dorothy Dix dans une photo datant de la fin des années 1940. Photo : Getty Images / Hulton Archive

Voyage intérieur

Signée par la scénographe Stéphanie Jasmin (Les Marguerite(s)), la pièce s’inspire de la grand-mère de l’autrice, qui a vécu presque centenaire. Les commandements de Dorothy Dix sont devenus le livre d’or de sa vie, c’est ce qui a guidé sa quête du bonheur pendant le siècle qu’elle a traversé , indique la comédienne.

Son rôle se décline en plusieurs phases de la vie de la protagoniste. Elle a parfois 8 ans, parfois 50 ans, parfois 100 ans… On traverse un siècle avec elle, de façon absolument pas chronologique , dit Julie Le Breton.

C’est comme si on avait accès à l’essence, à la psyché, à l’âme d’une femme, et à ce qu’elle a de plus intime et de plus enfoui [...]. C’est comme un long fil de couture; on n’est pas dans le témoignage, on est dans quelque chose qui s’apparente beaucoup plus à un voyage intérieur.

Des règles dépassées

Si Dorothy Dix est aujourd’hui reconnue comme une pionnière du féminisme – elle a notamment milité en faveur du droit de vote des femmes aux États-Unis –, ses conseils pour devenir la femme parfaite peuvent sonner archaïques aux oreilles modernes.

Pour Julie Le Breton, il faut en prendre et en laisser .

On est avant la psychothérapie, on est aux balbutiements de l’importance de parler de ce qui nous trouble, et de partir à la conquête de nos rêves , analyse l’actrice. C’était une époque où les femmes n’avaient pas les opportunités qu’elles ont aujourd’hui.

Je pense qu’on est rendu ailleurs, que notre quête du bonheur est complètement au centre de notre vie, peut-être un peu trop je dirais. Et on est beaucoup plus en quête de soi, alors que mon personnage est porté vers les autres .

Stéphanie Jasmin (à gauche) aux côtés de Denis Marleau, qui a mis en scène la pièce. Photo : Martin Massé

Promenade sur la plage

Le monologue est agrémenté par une vidéo projetée en arrière-plan tout au long de la performance. Les images ont été filmées par Stéphanie Jasmin, et évoquent une plage chère à sa grand-mère.

La pièce est écrite comme un long mouvement de la mer, c’est comme ça que j’ai appris mon texte , explique Julie Le Breton. Il y a comme un mouvement de ressac : il y a des avancées, il y a des reculs. Et la façon dont on a conçu le spectacle, c’est une femme qui marche sur la plage, un fantôme qui revient, et qui revit toutes les étapes de sa vie.

Ceux qui ont besoin de voir un bout d’horizon, d’avoir accès à de l’infini, d’être portés par quelque chose qui nous sort de la grisaille du mois de février, c'est terriblement bénéfique.

Retour sur les planches doux-amer

Présentée jusqu’au 27 février, Les dix commandements de Dorothy Dix est l’une des premières pièces de théâtre à jouir de la réouverture des salles de spectacle. Julie Le Breton reconnaît le privilège qu'elle a de porter à terme un projet de cette nature.

J’ai vu tellement de camarades le cœur brisé à cause des annulations du dernier mois , dit-elle. On a une bonne étoile au-dessus de ce spectacle. Il y a des shows qui ont été annulés carrément, qui ne sont même pas reportés, c’est d’une immense tristesse.

Il y a une partie de mon bonheur de retrouver le public qui est partagée avec ces gens-là qui ont eu bien de la peine .

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy à l’émission Culture club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.