Des tulipes cultivées à Shawinigan pour la Saint-Valentin

Une deuxième année d’essai concluante pour la Ferme Florae qui arrive à faire éclore des tulipes au moment choisi. La technique n’est pas simple et demande beaucoup de précision. Les bulbes doivent être conservés au froid pendant un certain temps. L’agricultrice, propriétaire de la ferme, Isabelle Forgues a dû faire un contrôle rigoureux.

Le jeu en valait la chandelle

Isabelle Forgues a confié l’émission En direct qu’elle n’en avait pas produit beaucoup. Il s’agissait d’un essai commercial. Elle a fait l’annonce sur la page Facebook de la ferme, et rapidement les tulipes ont suscité l’engouement: Je vais avoir vendu entre 20 et 25 bouquets de tulipes. Moi ça me confirme qu’il y a un besoin. Les gens sont conscientisés, ils veulent avoir de la fleur locale même en hiver.

La Ferme Florae est la troisième ferme à produire des tulipes au Québec.

Avec les informations de Pascale Langlois