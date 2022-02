Entraîneurs arrêtés : le CSS Marguerite-Bourgeoys s’adresse à une firme externe

Dans un communiqué rendu public lundi, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys CSSMB explique que ces allégations rapportées par différentes sources sont contradictoires avec les informations dont il dispose . Il se dit très préoccupé et promet qu' aucun effort ne sera ménagé pour éclaircir cette situation .

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys CSSMB , qui s’engage à prendre action , indique que dans les minutes qui ont suivi les arrestations, une équipe d’experts s’est rendue à l’école afin d’écouter, d’accompagner et soutenir les élèves et membres du personnel, et les référer aux bonnes ressources .

Il ajoute être en communication avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Rizqy veut une enquête administrative indépendante

La députée libérale de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, qui est également critique de l'opposition officielle en matière d'éducation, demande au gouvernement de déclencher une enquête administrative indépendante.

Dans une lettre adressée au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, elle évoque une onde de choc qui dépasse les murs de l'école et une culture du silence troublante, voire outrageante .

Par ailleurs, une coalition d'organismes réclame l'adoption urgente d'un projet de loi pour prévenir et combattre les violences sexuelles en milieu scolaire.

Le ministre Roberge a réagi lundi soir sur Twitter en annonçant avoir demandé qu'une enquête du ministère de l'Éducation soit déclenchée .

Mercredi dernier, trois entraîneurs de basketball, Daniel Lacasse, 43 ans, Charles-Xavier Boislard, 43 ans, et Robert Luu, 31 ans, ont été arrêtés et formellement accusés en lien avec une série d'agressions sexuelles présumées sur des étudiantes.

Les accusations concernent, selon le cas, l’exploitation sexuelle, l'incitation à des contacts sexuels et l’agression sexuelle.

La porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal SPVM , Véronique Comtois, a précisé que les deux présumées victimes mineures qui ont porté plainte à la police étaient d’anciennes membres de l’équipe féminine de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent. Elles auraient été l’objet de plusieurs agressions entre 2008 et 2017.

Le SPVM soupçonne l'existence d'autres victimes dans cette affaire.