La sécheresse se prolonge en hiver dans le sud de l’Alberta

L’hiver n’a pas résolu le problème de la sécheresse de l’été dernier en Alberta. Des agriculteurs du sud de la province espèrent une tempête de neige dans les prochaines semaines pour alimenter les sols et abreuver le bétail.

Gary Stanford exploite une ferme près de Magrath. Il dit que ses cultures comme celles de nombreux agriculteurs du sud de l'Alberta ont été touchées par la sécheresse et la chaleur intense de l'année dernière.

Cet hiver n’arrange pas vraiment les choses. Gary Stanford dit qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de neige. Cependant, selon lui, une faible humidité hivernale est assez typique de la région.

Trevor Hadwen, spécialiste en agroclimat à Agriculture et Agroalimentaire Canada, dresse un bilan. Il indique que le sud de l’Alberta a toujours été très pauvre en humidité l’hiver, recevant en moyenne de 10 à 15 millimètres de pluie par mois. Il ajoute que, depuis le début de l’hiver, la région a reçu 40 millimètres de pluie, ce qui est inférieur à la normale.

« Nous essayons encore de nous remettre de la sécheresse de l'année dernière et de reconstituer ces réserves d'humidité, mais l'automne et l'hiver n'ont pas encore coopéré avec nous. » — Une citation de Trevor Hadwen, spécialiste en agroclimat, Agriculture et Agroalimentaire Canada

L’espoir d’une tempête

Trevor Hadwen explique qu'un peu de neige ou de pluie dans les semaines et les mois à venir seraient utiles. Selon lui, cela permettrait de recharger l'humidité du sol pour les cultures et les plans d'eau de surface, notamment pour que le bétail puisse s'abreuver.

Gary Stanford s'impatiente. Nous espérons vraiment des tempêtes de neige importantes en mars et en avril pour essayer de commencer à remplir le sol et les fossés, etc. , dit l’agriculteur.

Trevor Hadwen indique que les agriculteurs du centre et du nord de l'Alberta sont plus chanceux, car ces régions ont connu davantage de précipitations cette saison.

Il ajoute que les tendances des précipitations au printemps seront observées de près par Agriculture et Agroalimentaire Canada.