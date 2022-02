Inondations : une enveloppe de 228 M$ pour le secteur agricole en C.-B.

Les agriculteurs et agricultrices de la Colombie-Britannique pourront bénéficier d’une enveloppe de 228 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral et provincial pour les aider à se relever après les ravages causés par les inondations du mois de novembre.

Ce fond servira notamment à réparer les bâtiments endommagés par les eaux et à remplacer les plantes vivaces, comme les plants de bleuets, qui ont été détruits lors des inondations. Environ 15 000 hectares de terres agricoles ont été touchés par les inondations de novembre, ce qui a engendré une perte de plus de 7500 tonnes de légumes.

Les inondations et les glissements de terrain ont engendré le plus grand désastre agricole de l’histoire de la Colombie-Britannique et probablement la pire année pour l’agriculture dans la province , indique la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique, Lana Popham.

Selon les estimations des compagnies d’assurances privées, les dommages s’élèveraient à environ 285 millions de dollars, affirme la ministre.

Un entrepreneur travaille à reconstruire une ferme avicole qui a été inondée à Abbotsford, en Colombie-Britannique, le vendredi 10 décembre 2021. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Depuis le premier jour de cette catastrophe climatique, nous avons tous [prêté main-forte]. Le gouvernement provincial et fédéral, les producteurs et productrices agricoles pour évaluer l’étendue des dommages et pour leur offrir le soutien financier dont ils ont besoin pour rebondir rapidement , souligne de son côté la ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau.

Ces fonds serviront à aider le plus tôt possible la communauté agricole dans quatre catégories qui ne sont pas remboursables par les assurances, soit la réparation de bâtiments non assurés, le soin aux animaux, la réparation et la restauration des terres agricoles touchées et la perte de plantes vivaces.

Chaque ferme sera traitée différemment puisqu’elles sont chacune dans une situation différente [...] mais nous savons aussi que certaines se trouvent dans des situations désespérées et que les agriculteurs ont besoin d’argent maintenant , explique la ministre Popham.

Un accueil mitigé

L’Association des producteurs laitiers se dit très heureuse de cette annonce de la province, explique le directeur général, Jeremy Dunn, lors de la conférence de presse, alors que les inondations ont touché 65 fermes laitières.

Les fermiers sont ceux qui sont habitués à aider et à prendre soin des autres , dit-il.

De son côté, le Conseil des bleuets de la Colombie-Britannique se veut plus prudent et indique qu’il révisera le programme de soutien pour les agriculteurs et agricultrices dans les prochains jours.