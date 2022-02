Les projets de zone d’innovation en Abitibi-Témiscamingue verront-ils le jour?

Le commissaire industriel de la Corporation de développement industriel de Val-d’Or, Jean-Yves Poitras, est d’avis que le processus de création d’une zone d'innovation auprès du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) peut être long.

La distance entre chacune des étapes est quand même considérable. C’est ce qui sème un peu des craintes et aussi du découragement auprès des villes et organisations , assure-t-il.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, confirme que des rencontres ont toujours lieu avec le comité interministériel en lien avec le projet déposé par la Ville. Elle assure être confiante d’obtenir une réponse positive du MEI.

Notre projet de zone d’innovation minière est d’une très grande qualité. On est très confiant. On a hâte d’avoir des confirmations et on sait qu’on est toujours dans la course , spécifie-t-elle.

D’autres annonces

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, soutient que les zones d’innovation de Bromont et de Sherbrooke ne sont que les premières annoncées et que d’autres villes obtiendront le feu vert cette année pour développer la leur.

Le ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, ne désire pas s’avancer sur d’éventuelles annonces pour la région. Il estime que le gouvernement provincial a aussi un rôle d’accompagnement à jouer.

Il faut s’assurer que le cheminement se poursuit positivement et que les zones d’innovation respectent aussi le sens et la nomenclature de ce qu’elles doivent être , explique-t-il.

Le ministre des Forêts, de la Faunes et des Parcs, Pierre Dufour (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, indique qu’après discussion avec le ministre de l'Économie et de l’Innovation, la région ne sera pas en reste, et ce peu importe l’issue de l’étude des projets.

Je m’attends à ce qu’il y ait quand même quelque chose d'annoncé dans les prochaines semaines. Est-ce que ça va être le modèle exact de la zone d’innovation? C’est à voir , précise-t-elle.

Sur la trentaine de projets déposés pour la création de zones d’innovation, Québec souhaite en concrétiser une dizaine. Jean-Yves Poitras tient à rappeler que Val-d’Or n’est pas en concurrence avec Rouyn-Noranda.