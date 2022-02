Roxanne Gélinas peut enfin retourner chez elle

La jeune mère de famille qui a perdu l'usage de ses jambes du jour au lendemain l'automne dernier peut enfin retrouver son conjoint et ses quatre enfants qu’elle n’a pas vu depuis Noël.

Roxane Gélinas est toujours en fauteuil roulant, mais elle a obtenu son congé du Centre d'hébergement Cooke à Trois-Rivières. Elle y était depuis le mois d'octobre. On lui soupçonnait une sclérose en plaques.

Aujourd'hui, son médecin soupçonne plutôt une neuromyélite optique, mais dans l'attente d'un diagnostic, Roxane Gélinas et sa famille doivent s'adapter à une nouvelle réalité: C’est le début d’une autre vie, pas moins belle, juste différente, un peu compliquée, on va y aller une journée à la fois. On est juste content d’être ensemble.

À la recherche d’une nouvelle demeure

Adapter la maison actuelle serait trop complexe, c'est pourquoi la famille a pris la décision de chercher une nouvelle demeure, plain-pied, qui permettrait à Roxane d'accéder à toutes les pièces sans difficulté.

Avec les informations de Magalie Masson