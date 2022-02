Rassemblement à la mémoire de Meriem Boundaoui, tuée par balle il y a un an

Des proches, amis et citoyens se sont réunis lundi pour commémorer la mort de Meriem Boundaoui, tuée par balle il y a un an à Montréal, et réclamer que davantage soit fait pour contrer la violence par armes à feu.

L’adolescente de 15 ans a été tuée lors d’une fusillade à Saint-Léonard, le 7 février 2021, au coin des rues Jean-Talon et Valdombre, de toute évidence parce qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Un homme de 21 ans, qui se trouvait avec elle dans un véhicule, a également été blessé.

On est venus ici juste pour dire qu’on pense toujours à elle , a déclaré Sam Bouchoul, le beau-frère de Meriem Boundaoui. La seule chose qu’on peut faire à Meriem, c’est de rendre justice. C’est ce qu’on attend.

Il n’y a toujours pas eu d’arrestation dans ce dossier, et l’enquête se poursuit.

C’est beau regarder ce qui se passe puis être toujours bouleversé quand ça arrive, mais maintenant il faut qu’on passe à l’action, parce que ça va continuer , a ajouté Anie Samson, membre de la Communauté de citoyens en action contre les criminels violents (CCACV). On est là pour essayer de sensibiliser les paliers gouvernementaux, fédéral, provincial et municipal.

Il y a deux semaines, le groupe a lancé une série de 16 propositions pour freiner la violence armée à Montréal. Il propose des modifications législatives largement répressives, ainsi que de valoriser le travail policier et les interceptions aléatoires, notamment.

On a des mesures concrètes en place pour lutter contre la violence armée, on a beaucoup de choses au niveau de la prévention , a assuré Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal, qui était sur place. La création d'un forum faisant appel aux jeunes Montréalais et au Service de police de la Ville de Montréal SPVM doit aussi voir le jour sous peu, mais on a du travail à faire encore , a-t-il admis.

Il y a eu pas moins de 187 fusillades à Montréal en 2021, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en hausse par rapport aux 133 de 2020 et aux 84 survenues en 2019.

Avec les informations de Pascal Robidas